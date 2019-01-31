ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Довела: принц Гарри посетил пивной бар вопреки запретам Меган Маркл

STYLERПерсона    31.01.2019 - 11:28
Довела: принц Гарри посетил пивной бар вопреки запретам Меган Маркл
Коллаж РБК-Украина

Герцогиня считает, что принц должен придерживаться исключительно здорового образа жизни

30 января принц Гарри оставил беременную Меган Маркл одну дома и решил посетить один из пивных баров, куда нередко ходил до знакомства со своей супругой. Об этом информирует Us Weekly. 

34-летнего внука королевы Елизаветы засекли в заведении The Sands End, где в декабре 2016 года принц был вместе с Меган, за которой тогда только начинал ухаживать. В баре его сопровождали несколько одетых в штатское охранников.

Данное событие вызывает удивление, ведь Меган давно заставляет вести его здоровый образ жизни. И зачастую принц ее слушает.  Обосновала герцогиня свой поступок тем, что она в положении и ей нельзя пить тонизирующие напитки, поэтому супруг должен проявить солидарность и поддержать ее.

Однако Гарри, похоже, не выдержал и оступился. К слову, его биограф Кэти Николл написала в своей новой книге, что в 2001 году Гарри даже запретили посещать один из пабов (где не только пили спиртное, но и курили марихуану) - после того, как принц в пьяном виде накричал на менеджера заведения, который был французом, обозвав его "чертовой лягушкой".

Напомним, что Меган Маркл рассорилась с подругами, выставив им ультиматум. Герцогиня потребовала сменить номера их телефонов.

К слову, известны новые подробности вражды Маркл и Миддлтон. В статье говорится, что многие комментарии, сделанные в отношении Маркл и Миддлтон, "слишком порочны, чтобы публиковаться здесь", и говорится, что "даже были угрозы насилия".

Ранее мы писали, что герцогов Сассекских могут разлучить в день святого Валентина, поскольку, согласно графику, принц Гарри 14 февраля должен быть на военных учениях, которые проходят в Норвегии.

Беременная Меган Маркл очаровала нежным образом во время визита в театр Уроки стиля: Меган Маркл, Виктория Бекхэм и другие показали, как носить главный цвет 2019 года
Новости Украины Меган Маркл
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь