Довела: принц Гарри посетил пивной бар вопреки запретам Меган Маркл

Коллаж РБК-Украина

Герцогиня считает, что принц должен придерживаться исключительно здорового образа жизни

30 января принц Гарри оставил беременную Меган Маркл одну дома и решил посетить один из пивных баров, куда нередко ходил до знакомства со своей супругой. Об этом информирует Us Weekly.

34-летнего внука королевы Елизаветы засекли в заведении The Sands End, где в декабре 2016 года принц был вместе с Меган, за которой тогда только начинал ухаживать. В баре его сопровождали несколько одетых в штатское охранников.

Данное событие вызывает удивление, ведь Меган давно заставляет вести его здоровый образ жизни. И зачастую принц ее слушает. Обосновала герцогиня свой поступок тем, что она в положении и ей нельзя пить тонизирующие напитки, поэтому супруг должен проявить солидарность и поддержать ее.

Однако Гарри, похоже, не выдержал и оступился. К слову, его биограф Кэти Николл написала в своей новой книге, что в 2001 году Гарри даже запретили посещать один из пабов (где не только пили спиртное, но и курили марихуану) - после того, как принц в пьяном виде накричал на менеджера заведения, который был французом, обозвав его "чертовой лягушкой".

Напомним, что Меган Маркл рассорилась с подругами, выставив им ультиматум. Герцогиня потребовала сменить номера их телефонов.

К слову, известны новые подробности вражды Маркл и Миддлтон. В статье говорится, что многие комментарии, сделанные в отношении Маркл и Миддлтон, "слишком порочны, чтобы публиковаться здесь", и говорится, что "даже были угрозы насилия".