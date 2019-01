Меган Маркл и принца Гарри разлучат в день святого Валентина

В этот день у принца другие планы

По всей видимости, герцоги Сассекские проведут 14 февраля отдельно. Дело в том, что Кенсингтонский дворец в Twitter поделился новостью о том, что у герцога Сассекского на этот день очень плотное расписание.

Принц Гарри, как генерал-капитан королевских морских пехотинцев, должен 14 февраля посетить учения Exercise Clockwork в Норвегии, чтобы отпраздновать 50-летие операции в Бардуфоссе.

