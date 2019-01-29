Пройди тест! Сестра Меган Маркл обвинила герцогиню во лжи

Коллаж РБК-Украина

Саманта Маркл пообещала рассказать всю правду

Сводная старшая сестра герцогини Сассекской 54-летняя Саманта Маркл, которую не пустили на свадьбу Меган и Гарри, анонсировала в Twitter выход своей второй книги под названием "В тени герцогини - 2", которая поступит в продажу 1 июня 2019 года. Саманта призвала Меган принять их родство и пройти тест на детекторе лжи. Об этом сообщил западный таблоид Dailymail.

В своем новом творении сестра герцогини опровергнет то, что они с Меган никогда не были близки. Она пообещала показать много фотографий, которые подтвердят близкие отношения между Самантой, Меган и их отцом Томасом.

"Вам понравятся некоторые из фотографий в моей книге, чтобы опровергнуть любую вашу мерзкую сплетню с троллями, что у нас не было совместной жизни", - сказала Саманта.

Коллаж: instagram.com

Ранее Саманта объявила о выходе первой части книги 1 апреля этого года. Отметим, что старшая сестра Меган, специально приурочила выход первой книги к рождению первенца Меган и Гарри, дабы подогреть интерес к собственному творению.

"Я - твоя сестра, даже если тебе это не очень нравится. Прими это... Я думаю, что каждый из нас должен пройти тест на детекторе лжи", - сказала Саманта.

Также отверженная сестра добавила, что она и отец Меган - единственные из этой семьи, кто сможет пройти тест.

Видео: dailymail.co.uk

54-летняя Саманта сделала ряд публичных ударов по Меган после того, как не получила приглашения на королевскую свадьбу, даже появившись возле Кенсингтонского дворца. Недавно Саманту добавили ​​в список "фиксированных людей" из-за того, что она ставит в неудобное положение королевскую семью.

Заметим, что беременная Меган хранит достойное молчание на фоне регулярных публичных выступлений Саманты и требований отца Томаса воссоединиться.

Напомним, недавно мы сообщали о том, что Меган, судя по всему, не будет устраивать baby shower, поскольку в королевской семье не придерживаются американской традиции.

К слову, от инсайдеров просочилась информация, что в Букингемском дворце очень недовольны герцогиней Сассекской - ей даже предложили 37 млн долларов, чтобы она добровольно отреклась от титула и уехала жить в США, оставив ребенка в Великобритании.

Видео: РБК-Украина