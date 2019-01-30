Запросы стали возмутительными: Меган Маркл рассорилась с подругами, выставив им ультиматум

Коллаж РБК-Украина

Герцогиня хочет предотвратить общение знакомых с прессой

Меган Маркл, которая ранее устроила истерику из-за детей Кейт Миддлтон, рассорилась со своими близкими подругами, поскольку те не захотели соглашаться с ее условиями. Об этом информирует издание Radar Online.

Маркл выставила друзьям ультиматум, потребовав сменить номера их телефонов. Герцогиня утверждает, что в службе безопасности дворца ей сказали, что это необходимо, чтобы ее не смогли отследить через телефоны знакомых. Однако ее друзья отказались это сделать, чем вызвали у нее небывалую агрессию.

По словам приятелей, ее требования могут выдвигаться не только с целью соблюдения мер безопасности, но и для предотвращения общения знакомых герцогини с прессой. Возможно, Маркл опасается, что приятели "сольют" СМИ важную информацию из ее личной жизни.

"Она очень разозлилась и теперь не разговаривает с некоторыми из своих подруг, так как они посмели противостоять ей. Но ведь это не они вышли замуж за принца, и они не хотят изменять свою жизнь из-за нее", - пишет источник.

К слову, известны новые подробности вражды Маркл и Миддлтон. В статье говорится, что многие комментарии, сделанные в отношении Маркл и Миддлтон, "слишком порочны, чтобы публиковаться здесь", и говорится, что "даже были угрозы насилия".

Ранее мы писали, что герцогов Сассекских могут разлучить в день святого Валентина, поскольку, согласно графику, принц Гарри 14 февраля должен быть на военных учениях, которые проходят в Норвегии.

Мы также писали о том, что Меган Маркл и принц Гарри планируют покинуть Кенсингтонский дворец уже в ближайшее время, ведь ремонт в их новом коттедже Фрогомор-хауз почти закончен.

Видео: (РБК-Украина)