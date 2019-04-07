Больные на голову: Доктор Комаровский дал жесткий отпор хейтерам (видео)

Доктор Комаровский жестко ответил хейтерам (коллаж РБК-Украина)

Доктор Комаровский считает, что не нужно ограждать хейтеров от полезной информации только потому, что они грубят

Доктор Комаровский, который ведет несколько каналов и имеет многомиллионную армию подписчиков, жестко ответил хейтерам. Педиатр считает, что несмотря на их грубость и плохие моральные качества, ограждать их от бесплатного получения жизненно важной информации нельзя. Об этом он рассказал в своем блоге.

Евгений Комаровский отмечает, что большая часть ненависти к нему выражается под публикациями о вакцинации, гомеопатии и грудном вскармливании.

"Есть большое количество людей, которые пытаются учить нас какую родину надо любить, что такое хорошо, что такое плохо, при чем иногда эти комментарии настолько мерзкие, что просто много чего хочется. И в этой связи я получаю много писем: "а почему вы не блокируете этих мерзавцев?". Кстати, подобные письма возникают по поводу гомеопатии, откровенного хамства в области вакцинации, любой пост про грудное вскармливание под лозунгом: "что может знать Комаровский? У него же нет груди, надо с ним что-то делать". И при чем, там люди переходят все допустимые нормы морали и этики", - рассказал доктор.

Известнейший педатр рассказал, почему он не блокирует и не удаляет хейтеров со своих информационных блогов.

"Я пытаюсь четко разделять себя как человека, у которого есть увлечения, друзья, личная жизнь, и себя как доктора Комаровского. Для тех, кому я интересен как человек, существует мой канал, мой YouTube", - отмечает доктор.

Он также сказал, что на личных страницах он при любом намеке на оскорбление добавляет хейтеров в черный список.

"Как только там будет хамство, несогласие, чего я на собственном канале должен терпеть всяких больных на голову товарищей? Поэтому они тут же блокируются и там ничего подобного в принципе не может быть", - подметил он.

Комаровский рассказал, почему не станет удалять хейтеров со страниц информационных блогов.

"Есть конкретный человек, который несогласен с моей позицией по вакцинации. Ну Бог с ним, ну не дал ему Бог там мозгов, чтобы он все это понял. Но дети же не виноваты в том, что у них такой родитель. А если ему понадобиться информация по неотложной помощи или по антибиотикотерапии, или по отиту, или по воспалению легких? Ну почему из-за того, что я с ним не согласен, или он со мной не согласен я должен лишать его доступа к куче нужной информации, которая может понадобиться в любой момент?" – считает доктор.

Доктор Комаровский жестко ответил хейтерам (видео: youtube.com)

Ранее Комаровский рассказал родителям, что разговоры о том, что витамин С укрепляет иммунитет ребенка сильно преувеличены и чрезмерное потребление аскорбиновой кислоты может даже навредить детскому организму.

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