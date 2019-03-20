В Бразилии подстрелили украинского телеведущего: что известно о происшествии

Дмитрия Комарова, известного украинского телеведущего, подстрелили во время съемок тревел-шоу "Мир наизнанку" в Бразилии. Видео инцидента появилось на YouTube-канале ACTOR FIGHT.

На кадрах видео видно, как за 35-летним Дмитрием Комаровым и его коллегой бегут трое неизвестных с огнестрельным оружием. В процессе погони Комаров попросил видеооператора выключить камеру и бежать быстрее, а потом раздались выстрелы, и камера выхватила телеведущего на земле в луже крови. Ролик был подписан словами: "Моим украинским друзьям не повезло".

Дмитрий Комаров стал жертвой нападения (YouTube/ACTOR FIGHT)

В течении нескольких часов украинцы пытались выяснить, что же на самом деле произошло и узнать о самочувствии Дмитрия Комарова. Они строили предположения о шокирующем видео и пытались понять, что это было.

Однако все сомнения развеял сам телеведущий в программе "Сніданок на "1+1". Он передал коллегам видеообращение, в котором сообщил, что он находится в Бразилии, с ним все в порядке и более детально о происшествии он расскажет в новой передаче.

"Привет, дорогие друзья. Доброе утро, доброе утро у вас! У нас в Бразилии поздняя ночь и вот посреди ночи я по просьбе "Сніданку" выхожу к вам на связь, отправляю это видео, чтобы доказать, что мы живы, мы здоровы и с нами все хорошо. Извините, что вам пришлось за нас попереживать и большое спасибо за такое теплое отношение. Все хорошо. Из-за этого видео успели даже мои родные попереживать, но хороших новостей много. Всем большое спасибо, до новых встреч!" – рассказал здоровый и целый Дмитрий Комаров.

Дмитрий Комаров рассказал о нападении (YouTube/"Сніданок на 1+1")

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Дмитрий Комаров внедрится в наркотрафик в Бразилии.

А также рассказывали о том, что под Черкассами изверг расстрелял семью.