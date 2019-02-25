А давайте ще раз "гринжолів": украинцы ополчились на министра

MARUV снова стала причиной разногласий украинцев - теперь на странице вице-премьера

MARUV, которая так и не отказалась от своих концертов в России, может стать причиной гигантских информационных рисков для Украины. Такое мнение высказал первый вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко на своей странице в Twitter.

MARUV уже получила на руки договор, в котором указываются определенные требования к участнику Евровидение 2019 и в течении суток артистка должна решить, готова ли она согласиться с этими требованиями.

Однако вице-премьер министр Украины Вячеслав Кириленко считает, что даже если MARUV откажется от будущих концертов, то это ничего не изменит, так как в прошлом у исполнительницы на счету десятки таких концертов в стране-агрессоре. Он призывает пересмотреть результаты конкурса и принять взвешенное решение.

"Теоретически отмена нескольких концертов в РФ не снимает тех гигантских информационных рисков, которые получит Украина, если на Евровидении ее будут представлять артисты, которые уже провели десятки концертов в России. Поэтому решение надо принять взвешенное. Украинское. А не гибридное", — заявил Кириленко.

Скриншот поста (twitter.com/KyrylenkoVyach)

В комментариях украинцы ополчились на вице-премьера Кириленко и напомнили ему, что реагировать на отбор участников нужно было намного раньше, а не сейчас, когда уже выбран победитель, за которого проголосовало большинство.

Скриншот комментариев (twitter.com/KyrylenkoVyach)

Напомним, ранее мы писали о том, что скандала на Нацотборе можно было избежать.

А также рассказывали о том, что Вячеслав Кириленко сделал заявление о том, что Украина может отказаться от участия в Евровидении 2019.