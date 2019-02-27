Дебилы: Кернес грубо обматерил активистов (видео)

Коллаж РБК-Украина

Активисты протестовали против повышения тарифов на проезд

Геннадий Кернес, мэр города Харькова, использовал ненормативную лексику во время заседания сессии городского совета 27 февраля в отношении активистов, которые потребовали выполнить решение суда о возврате к старой стоимости проезда в электротранспорте.

На заседание сессии Харьковского городского совета пришли активисты, которые недовольны повышением тарифов на проезд в метро, трамваях и троллейбусах. Они начали скандировать: "Кернеса в отставку!", а также развесили в сессионном зале плакаты.

Активисты потребовали дать слово парламентарию Виталию Куприю, на что мэр Харькова обозвал их дебилами.

"Уважаемые депутаты! Вы хотите дать слово нардепу или этим шумно-буйным дебилам?" - обратился Кернес к горсовету. Большинство проголосовало против выступления Куприя.

Видео: YouTube/Newsroom Kharkov

После этого был объявлен перерыв и после – Кернес дал слово нардепу от фракции "Самопоміч" Тарасу Ситенко, который потребовал внести в повестку дня вопрос об отмене решения о повышении тарифов на проезд.

"Был один вопрос, транспортной комиссии, его рассмотрели и включили в повестку. У нас есть регламент, который необходимо соблюдать. Все остальное – это, знаете, чистый цирк и чистая популяризация самого себя. Поэтому я просил бы депутатов от "Самопомощи" и других депутатов не выкрикивать, а говорить аргументированно. Потому что ваша позиция, она такая, вы везде участвуете, в свободных митингах, а на сессии городского совета сидите молча, языки куда-то позасовывали, сидите молча и квакаете", - отказал Кернес.

После этого в зале снова стало шумно и активисты снова начали возмущаться, а бывший депутат горсовета Дмитрий Маринин обозвал Кернеса наперсточником.

"Этот беспредельщик уже достал! Я здесь городского головы не вижу. Здесь наперсточник и уголовник", - закричал в мегафон активист.

И это окончательно разозлило мэра Харькова.

"Послушай, ты негодяй, ты не умеешь разговаривать с людьми, выведи свою группу людей отсюда. И хватит нам тут вообще указывать, кто ты такой? Ты кнопка, б***ь, ты понял или нет?" – сказал Кернес активисту.

Видео: YouTube/ Accidents news

После этого мэр Харькова заявил, что считает сессию сорванной и позвал в зал полицию, чтобы они вывели активистов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Харькове сессию горсовета закрыли из-за сообщения о подготовке теракта.

А также рассказывали о том, что Добкин обматерил известную телеведущую.