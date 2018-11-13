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Держите себя в руках: Маша Ефросинина рассказала, как не срываться на ребенке

STYLERПерсона    13.11.2018 - 18:32
Держите себя в руках: Маша Ефросинина рассказала, как не срываться на ребенке
Фото: Коллаж РБК-Украина

Вместо крика телеведущая использует "железный тон"

Популярная украинская телеведущая Мария Ефросинина решила затронуть серьезную тему касательно поведения с детьми. Артистка утверждает, что на ребенка ни в коем случае нельзя повышать голос, иначе это может привести к неприятным последствиям. Соответствующий ролик звезда разместила на YouTube.

Ефросинина утверждает, что криком делу не поможешь, поэтому очень важно сохранять спокойствие и непоколебимость. Сама телеведущая вместо того, чтобы крикнуть, использует "железный тон".

Держите себя в руках: Маша Ефросинина рассказала, как не срываться на ребенкеСкриншот видео: (YouTube/Маша Ефросинина)

Вытерпеть баловство детей не всегда легко, однако это просто необходимо сделать. Для того, чтобы успокоиться Ефросинина рекомендует сделать глубокий вдох и выдох. 

Крик, по словам артистки, может потом обернуться против родителей. Так как, если мама будет часто кричать в детстве, то когда-нибудь на нее не побоятся крикнуть собственные дети. Поэтому нужно себя сдерживать.

Помимо того, что ругань не дает ребенку абсолютно никакого понимания, это также отталкивает, так как малыш начнет Вас бояться и будет дергаться при каждом повышении голоса.

Если не можете удержать гнев в себе, телеведущая советует покричать в ванной. Если же дети очень сильно раздражают, то можно крикнуть один раз. Однако, если Вы не успели сосчитать до десяти и сгоряча сорвались, то нужно извиниться перед ребенком.

Напомним, что психолог рассказала, как запреты родителей вредят самооценке ребенка.

Также мы рассказывали, что замалчивание проблем в отношениях ведет к разрушению личности.

Добавим, Комаровский рассказал, что главной ошибкой в воспитании ребенка является избыток электронных приборов в окружающей среде младенца.

Видео РБК-Украина

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