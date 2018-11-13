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Тримайте себе в руках: Маша Єфросиніна розповіла, як не зриватися на дитину

STYLERПерсона    13.11.2018 - 18:32
Тримайте себе в руках: Маша Єфросиніна розповіла, як не зриватися на дитину
Фото: Колаж РБК-Україна

Замість крику телеведуча використовує "залізний тон"

Популярна українська телеведуча Марія Єфросиніна вирішила торкнутися серйозної тему щодо поведінки з дітьми. Артистка стверджує, що на дитину ні в якому разі не можна підвищувати голос, інакше це може призвести до неприємних наслідків. Відповідний ролик зірка розмістила на YouTube.

Єфросиніна стверджує, що криком справі не допоможеш, тому дуже важливо зберігати спокій і непохитність. Сама телеведуча замість того, щоб крикнути, використовує "залізний тон".

Тримайте себе в руках: Маша Єфросиніна розповіла, як не зриватися на дитинуСкріншот відео: YouTube/Маша Єфросиніна)

Витерпіти пустощі дітей не завжди легко, проте це просто необхідно зробити. Для того, щоб заспокоїтися Єфросиніна рекомендує зробити глибокий вдих і видих.

Крик, за словами артистки, може потім обернутися проти батьків. Адже, якщо мама буде часто кричати в дитинстві, то коли-небудь на неї не побояться крикнути власні діти. Тому потрібно себе стримувати.

Крім того, що лайка не дає дитині абсолютно ніякого розуміння, це також відштовхує, так як малюк почне Вас боятися і буде смикатися при кожному підвищенні голосу.

Якщо не можете утримати гнів у собі, телеведуча радить покричати у ванній. Якщо ж діти дуже сильно дратують, то можна крикнути один раз. Однак, якщо Ви не встигли порахувати до десяти і зопалу зірвалися, то слід вибачитися перед дитиною.

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Відео РБК-Україна

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