В ДТП под Киевом погибла популярная модель: детали происшествия

На Гостомельской трассе под Киевом произошло жуткое ДТП со смертельным исходом. Известный мотоблогер и Instagram-модель Елена, которая записана под ником @kuzavini, скончалась, не сумев справиться с управлением. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что водитель легкового авто Volkswagen ехал по шоссе со стороны столицы. В момент выезда с обочины на проезжую часть в заднюю левую часть автомобиля въехал мотоцикл BMW.

В ДТП под Киевом погибла популярная модель (фото: instagram.com/kuzavini)

"Девушку успешно реанимировали на месте но спасти, к сожалению, не удалось. Приносим соболезнования родственниками и друзьям погибшей. Не спешите. Цените жизнь", - указано в посте.

В ДТП под Киевом погибла популярная модель (фото: instagram.com/kuzavini)