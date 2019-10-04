DZIDZIO шокировал признанием о Танцах со звездами 2019: смотрел в окно и плакал

После вылета из шоу Танцы со звездами 2019 популярный певец DZIDZIO поделился своими воспоминаниями об участии в популярном проекте. По его словам, он очень рад наконец-то вернуться в студию и писать песни, а не танцевать. Об этом он рассказал в интервью "Фактам".

Исполнитель отметил, что шоу было для него испытанием на прочность, но он благодарен программе за колоссальный опыт, который получил.

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"Наконец я попал в свою студию и занимаюсь делом, которое очень люблю. Потому что, знаете, иногда становится так скучно в жизни и ты перестаешь ценить все. Помню, как тренировался, смотрел в окно и плакал из-за того, что хочу писать песни, а времени не хватает. Участие в проекте стала достаточно тяжелым для меня испытанием, надо было все как-то взять, отодвинуть в сторону и заняться только шоу. Но это был такой, интересный опыт в моей жизни. Хотя я и долго колебался, принимая приглашение", - сказал певец.

Фото: DZIDZIO (facebook.com.zidzio.2)

Артист признался, что именно участие в шоу стало для него главным мотиватором заняться спортом. Он даже купил себе для этого кроссовки для бега. Сейчас исполнитель ищет себе компанию для походов в тренажерный зал.

К слову, за время участия в "Танцах" артист умудрился похудеть на четыре килограмма.

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"Знаете, мой совет всем: сначала похудей, а затем - танцуй. Иначе можно не выдержать. Я похудел за время проекта на четыре килограмма. Но это дало мне тонус, я немножко проснулся, у меня эмоциональный всплеск. "Танцы со звездами" - это как будто снова побывал в детском саду. Каждое воскресенье мы готовили "утреник"- шили костюмы, учили слова",- вспоминает певец.

Напомним, что партнершей по танцам в шоу у певца была Яна Цыбульская. Судья Франциско Гомез неоднократно отмечал артистизм DZIDZIO, хотя пара вылетела из шоу 29 сентября.