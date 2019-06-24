Это было чудо: Юлия Тимошенко поделилась историей своей любви

Юлия Тимошенко и ее муж Александр имеют очень удивительную историю любви. Так, еще в девятом классе он ошибся номером и позвонил в квартиру своей будущей жены.

"Вы ошиблись номером, здесь нет такого человека", - сказала я. "Подождите, не вешайте трубку, я чувствую, что я не случайно набрал и хочу поговорить", - сказал он мне. Мы год говорили по телефону. Он мне задачи по физике решал, а я ему писала сочинения. Мы дружили по телефону", - рассказала свою историю любви Юлия Тимошенко в программе "Мага" на телеканале "112 Украина"

После года такого общения, Александр все же предложил встретиться на остановке троллейбуса в центре города.

"Мы договорились встретиться. Я ехала в троллейбусе и молилась (боялась, что он не понравится при личной встрече). Я вышла и на встречу шел очень красивый парень. Это было чудо. Любовь с первого взгляда и с тех пор мы ни разу не расставались. Мы всю жизнь вместе. Это мой самый большой друг", - вспоминает Юлия Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" искренне призналась в прямом эфире, что их жизнь - "это были самые счастливые годы моей жизни".

Ранее Юлия Тимошенко призналась, что в молодости не ходила на дискотеки.