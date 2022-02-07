Наш фигурист на Олимпиаде пристыдил российских журналистов, заставив перейти их на украинский язык

20-летний украинский фигурист Иван Шмуратко дал еще одно интервью журналистам российского канала "МатчТВ", в котором обвинил их в разжигании скандала вокруг его принципиальной позиции общаться только на английском или украинском языке. Спортсмен придерживается своего мнения и менять его не намерен.
В новом интервью для "МатчТВ" Шмуратко пристыдил российских журналистов, заставив их отказаться от русского, и назвал раздувание скандала вокруг его языковой позиции хайпожорством.
Шмуратко отметил, что уважает всех представителей прессы и общается с ними, ведь это неотъемлемая часть работы спортсмена. Вместе с тем ему очень неприятно, когда журналисты не уважает его позицию.
Иван Шмуратко принципиально отказывается общаться с прессой на русском (GettyImages)
"Вы написали - "украинские фигуристы не говорят". Я этого не говорил. Я сказал, что я украинский фигурист. Я говорю по-украински и по-английски, потому что здесь международная пресса, я украинец", - уточнил Иван в комментарии представителям росТВ.
Фигурист добавил, что не говорить на русском на Олимпиаде-2022 ему удобнее и приятнее.
"Я очень респектирую людям, которые меня уважают, но когда я вижу в ответ просто хайпожорство… На мой взгляд, это было для того, чтобы на мне хайпонуть", - резюмировал спортсмен.
Иван Шмуратко выступает в мужском одиночном катании. Спортсмен является трехкратным чемпионом Украины и дважды бронзовым призером чемпионата Украины.
Напомним, что российская фигуристка в вышиванке поразила выступлением под легендарный "Щедрик". Спортсменка родилась в Москве, но выступала на Олимпиаде 2022 от Украины.