Наш фигурист на Олимпиаде пристыдил российских журналистов, заставив перейти их на украинский язык

Шмуратко отметил, что уважает всех представителей прессы и общается с ними, ведь это неотъемлемая часть работы спортсмена. Вместе с тем ему очень неприятно, когда журналисты не уважает его позицию.

Иван Шмуратко принципиально отказывается общаться с прессой на русском (GettyImages)

"Вы написали - "украинские фигуристы не говорят". Я этого не говорил. Я сказал, что я украинский фигурист. Я говорю по-украински и по-английски, потому что здесь международная пресса, я украинец", - уточнил Иван в комментарии представителям росТВ.

Фигурист добавил, что не говорить на русском на Олимпиаде-2022 ему удобнее и приятнее.

"Я очень респектирую людям, которые меня уважают, но когда я вижу в ответ просто хайпожорство… На мой взгляд, это было для того, чтобы на мне хайпонуть", - резюмировал спортсмен.

Иван Шмуратко выступает в мужском одиночном катании. Спортсмен является трехкратным чемпионом Украины и дважды бронзовым призером чемпионата Украины.