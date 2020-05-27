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Геннадий Москаль потерял сознание в прямом эфире: что произошло на самом деле

STYLERПерсоны    27.05.2020 - 18:53
Геннадий Москаль потерял сознание в прямом эфире: что произошло на самом деле
Геннадий Москаль госпитализирован (коллаж РБК-Украина)

Геннадия Москаля забрала "скорая" с прямого эфира на украинском телеканале

Геннадий Москаль потерял сознание в прямом эфире на украинском телеканале. Бывшего главу Луганской областной военно-гражданской администрации и экс-председателя Закарпатской облгосадминистрации срочно забрала "скорая".

Инцидент произошел 27 мая. В сети появилось видео, как Москалю, который принимал участие в передаче на телеканале NewsOne, резко стало плохо.

Отмечается, что у 69-лентего бывшего чиновника подозревают инсульт. В то же время такой диагноз не подтвержден.

Сам эфир был прерван.

Позже стало известно, что состояние Москаля пришло в норму. Макс Назаров рассказал в своем Telegram, что инцидент произошел из-за того, что у экс-чиновника резко упало давление, но врачам "скорой" удалось стабилизировать ситуацию

Темой эфира был "кадровый голод" в правительстве. Москаль рассказывал ведущим Елене Кирик и Александру Пиковшеку о том, что не собирается примыкать к команде действующей власти.

Видео: Геннадий Москаль потерял сознание в прямом эфире

Напомним, что в апреле 2019-го Геннадий Москаль уволился с должности председателя Закарпатской ОГА.

Добавим, что около года назад Геннадий Москаль вышел из партии пятого президента Петра Порошенко "Солидарность".

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Автор: Владимир Костырин

Теги Новости Украины Москаль
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