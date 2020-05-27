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Геннадій Москаль втратив свідомість у прямому ефірі: що сталося насправді

STYLERПерсони    27.05.2020 - 18:53
Геннадій Москаль втратив свідомість у прямому ефірі: що сталося насправді
Геннадій Москаль госпіталізований (колаж РБК-Україна)

Геннадія Москаля забрала "швидка" з прямого ефіру на українському телеканалі

Геннадій Москаль втратив свідомість у прямому ефірі на українському телеканалі. Колишнього голову Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та екс-голову Закарпатської облдержадміністрації терміново забрала "швидка".

Інцидент стався 27 травня. У мережі з'явилося відео, як Москалю, який брав участь у передачі на телеканалі NewsOne, різко стало погано.

Зазначається, що у 69-лентего колишнього чиновника підозрюють інсульт. Водночас такий діагноз не підтверджено.

Сам ефір був перерваний.

Пізніше стало відомо, що стан Москаля нормалізувався. Макс Назаров розповів у своєму Telegram, що інцидент стався через те, що у екс-чиновника різко впав тиск, але лікарям "швидкої" вдалося стабілізувати ситуацію

Темою ефіру був "кадровий голод" в уряді. Москаль розповідав ведучим Олені Кирик та Олександру Піковшеку про те, що не збирається долучатися до команди чинної влади.

Відео: Геннадій Москаль втратив свідомість в прямому ефірі

Нагадаємо, що в квітні 2019-го Геннадій Москаль звільнився з посади голови Закарпатської ОДА.

Додамо, що близько року тому Геннадій Москаль вийшов з партії п'ятого президента Петра Порошенка "Солідарність".

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України Москаль
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