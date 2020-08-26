Героический поступок: тернопольский спортсмен Юрий Сенив помог спасателям спасти поле от огня

Профессиональный спортсмен, многократный призер и победитель по фри-файту, смешанных единоборств и таиландского бокса из Тернополя Юрий Сенив вместе с командой помог спасателям Тернопольской области потушить пожар на несколько десятков гектаров, вызванный поджогом.

На видео преследования неизвестной женщины, которая подожгла стерню на сельскохозяйственном поле, и которое Сенив опубликовал на своей странице в Facebook, обратил внимание телеведущий Сергей Руденко.

"Мы вместе с пожарными потратили несколько часов, чтобы погасить вашу воскресную прихоть. ... А говорят, на Тернопольщине в воскресенье никто не работает! Кстати, из страха женщина убегала с такой скоростью, что я не смог ее догнать. А говорят в Украине нет профессиональных бегунов. А ее муж, как "настоящий мужик", бежал за рулем своего трактора", - написал Сенив.

Он также напомнил, что 4 месяца назад Верховная рада повысила штрафы за сжигание сухой травы и стерни на полях. Теперь максимальное наказание - 153 тыс. грн.

"Друзья, а есть статистика, сколько по новым правилам заплатили поджигатели? Просто интересно, останавливает ли поджигателей высокий штраф? Или даже штрафы не могут остановить тех, кто не только загрязняет атмосферу, но и ставит под угрозу лесополосы, хозяйства и дома других людей? Я, откровенно скажу, не понимаю, что должно быть в голове тех, кто тянется за спичками и создает настоящие проблемы для окружающей среды", - написал Руденко.

По его мнению, они, несомненно, молодцы и герои.

"Спрашивается: до каких пор в Украине будут сжигать сухую траву и стерню? Что должно произойти, чтобы люди опомнились?" - добавил Руденко.

В конце видео Сенив комментирует, что пожар таки удалось потушить совместными усилиями местных активистов и спасательной бригады ДСНС.

Напомним, Сенив - профессиональный спортсмен, многократный призер и победитель по фри-файту, смешанным единоборствам и таиландскому боксу, в частности является тренером по таиландскому боксу, вице-президентом Тернопольской областных федерации смешанных единоборств ММА и федерации таиландского бокса.

Также занимается предпринимательской деятельностью в сфере весового контроля, недвижимости, ресторанного бизнеса.