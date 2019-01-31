Зачем "опальный" герой войны пошел в президенты: реакция украинцев (фото, видео)

Очередным кандидатом в президенты Украины стал первый заместитель командира Сил специальных операций Вооруженных сил Украины полковник Сергей Кривонос. Его кандидатуру в четверг, 31 января, выдвинула партия "Воины АТО" по итогам съезда, который состоялся в Киеве во Дворце ветеранов.

В штабе ООС уже отметили, что участие в избирательной кампании полковника является его личной инициативой. Также в штабе подчеркнули, что решение Кривоноса "никоим образом не связано с деятельностью" ССО и ВСУ в целом.

Скрин: facebook.com/usofcom

Журналист и советник президента Юрий Бутусов написал в своем Facebook, что новый кандидат на должность главы государства - один из самых известных воинов в рядах ССО.

"Впервые на выборы зарегистрировался действующий высокопоставленный военный", - говорится в публикации.

Фото: Сергей Кривонос (facebook.com/butusov.yuriy)

Добавим, что сам Кривонос на съезде партии "Воины АТО" объяснил, что решил баллотироваться в президенты, так как "с 2014 года процесс строительства армии значительно ухудшился". Для того, чтобы участвовать в избирательной гонке, полковник взял отпуск.

Бутусов отметил, что выдвижение Кривоноса стало "настоящим событием. Событием для нашей армии".

Он назвал полковника одним из самых авторитетных офицеров.

Кстати, Сергей Кривонос имеет степень магистра государственного управления.

Замглавы партии "Воины АТО" Геннадий Фурсенко заявил о том, что Кривоноса также поддерживают ветераны Афганской войны и миротворческих операций.

Скрин: twitter.com

Кривонос руководил постройкой учебной базы ССО в Бердичеве, несколько ротаций в 2016-18 годах руководил ССО в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Бурусов рассказал, что Кривонос стал известен в 2014 году, когда командовал украинским подразделением, оборонявшим Краматорский аэродром, и именно он поднял тревогу, когда увидел, что бандформировании российского ГРУ-шника Гиркина дают беспрепятственно покинуть Славянск.

Фото: Сергей Кривонос

"Кривонос не побоялся вступить в конфликт с командующим АТО Виктором Муженко, он требовал нанести удар по уходящим колоннам, на аэродроме не было кабинетов и скандал по закрытой связи слышали многие бойцы. Как известно, Гиркину дали уйти. И возник конфликт, который тяжело отразился на дальнейшей службе - Кривонос попал в "опалу". Кривонос затем участвовал в конкурсе Минобороны на главу ССО, и его поддержала вся общественность, специалисты, но в итоге его назначили первым замом...

Фото: censor.net.ua

...Думаю, если бы полковнику дали возможность нормально служить и воевать - думаю, он бы армию не оставил. Сейчас полковник в отпуске, потому что его рапорт на увольнение не рассматривают. Что ж, теперь наша политика получила еще одного незаурядного кандидата. Думаю, риторика Кривоноса будет критичной по отношению к действующей власти. А по его дальнейшим действиям - посмотрим", - говорится в публикации.

Скрин: facebook.com/butusov.yuriy

Добавим, что партия таже решила участвовать в выборах в Верховную Раду.

Скрин: edr.dominus.kiev.ua

Украинцы живо отреагировали на выдвижение Героя Украины, полковника Сергея Кривоноса, и мнения - разные

Некоторые называют партийцев из "Воинов АТО" настоящими патриотами, "героями, защитниками, которые прошли горнила войны". Другие довольно скептически отнеслись к подобной инициативе, а кое-кто увидел в этом попытку Кремля дискредитировать военных:

"Россия целенаправленно работает по целевым группам. Не зашла ЮВТ с "киборгами", нате вам настоящего военного, только чтобы не допустить Пороха до 2 тура. Яценюк также не смог переступить через свои амбиции, похоже. Ну что же, вперед к Руине и обратно в Москву. Плевать на память память погибших собратьев, на жертвы, плевать на все. Непомерные амбиции - наше все"...

"Ну то есть это никакая не ваша спецоперация? Ну-ну... "

"Боже, ребята - это сейчас не вовремя! Не позволяйте пиариться на вашем имени!"

Скрин комментариев: facebook.com/usofcom

"Это свидетельствует о том, что РФ идет ва-банк";

"И вот они понимают, что будут отъедать голоса у Порошенко, и тем не менее прутся в кандидаты!..."

Скрин комментариев: facebook.com/butusov.yuriy

Что известно о Сергее Кривоносе

Сергея Кривоноса называют человеком-легендой, который прошел путь от рядового спецназовца до начальника Управления спецопераций Генерального таба Украины, при этом вся его деятельность закрыта грифом "секретно" на многие годы вперед.

Широкому кругу украинцев он стал известен благодаря героической обороне одного из важнейших стратегических объектов на Донбассе - Краматорского аэродрома во время российско-украинской войны.

Видео: YouTube / Патриоты Доброполья

8 сентября 2014 года Кривонос получил орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени. "За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время русско-украинской войны".

Как сообщалось ранее, недавно известный художник, прозаик и популярный драматург Лесь Подервянский выступил на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" и под громкие аплодисменты рассказал о "северной лисичке с белым пушистым хвостиком, которая может появиться на наших просторах".

Также мы писали о том, что украинцы прокомментировали заявление Петра Порошенко о том, что он идет на президентские выборы.