Я коротко скажу: Подервянский снова восхитил украинцев (видео)

Видео: YouTube / 5 канал

Известный художник, прозаик и популярный драматург Лесь Подервянский выступил на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", в рамках которого президент Украины Петр Порошенко объявил о своем участии в выборах-2019. Мероприятие состоялось во вторник, 29 января, в Киеве.

Под громкие аплодисменты писатель вышел к микрофону и сразу предупредил, что свою речь затягивать не станет.

"Я коротко скажу. Есть такая северная лисичка с белым пушистым хвостиком. Вспомнили? Она может появиться на наших просторах", - начал Подервянский.

Аллюзия со зверьком песцом вызвала шквал аплодисментов в зале.

"Так вот, - продолжил писатель, - чтобы она не появилась, по крайней мере, чтобы у нее было меньше шансов, я сегодня здесь".

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Также Подервянский напомнил, что у него есть дочка Анастасия и внук Тимур.

"Хау, я все сказал. Слава Украине!" - резюмировал художник и драматург.

После этого президент Петр Порошенко и Лесь Подервянский пожали друг другу руки.

В комментариях к выступлению Подервянского пользователи сети восторгаются его юмором, а самого Леся называют классиком:

"Лесь Подервянский как всегда прекрасен";

"Краткость - сестра таланта";

"Классик";

"К россиянам уже пришла "северная лисичка с пухнастым хвостом"...

Скрин комментариев: twitter.com/4epenaxa1

"Коротко и ясно", "Сильно", "Чтобы та северная лисичка сдохла в своем северном лесу"...

Скрин комментариев: YouTube / 5 канал

Как сообщалось ранее, недавно писатель и художник Лесь Подервянский назвал Петра Порошенко лучшим президентом Украины за все время.

Также мы писали о том, что Подеревянский считает, что история современной Украины началась только четыре года назад, и нельзя слишком сурово осуждать все, что происходит в нашей стране, потому что она только начинает свои первые исторические шаги.