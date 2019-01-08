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Подеревянский: "Мы строим с нуля страну, которой четыре года"

STYLERПерсона    08.01.2019 - 13:12

Видео: Телеканал ZIK (youtube.com)

Известный украинский писатель Лесь Подеревянский сказал, что история современной Украины началась только четыре года назад. И нельзя слишком сурово осуждать все, что происходит в нашей стране, потому что она только начинает свои первые исторические шаги. Об этом он заявил в интервью телекомпании "ZIK".

Писатель говорит, что у него никогда не было страны - ни при СССР, ни от начала провозглашения независимости в 1991 году. Когда Украина стала самостоятельной, утверждает Подервянский, у него появились определенные иллюзии, которые быстро погасли.

"И вот четыре года назад я получил страну. И я понял сам для себя, что это так интересно – быть "ситизеном" этой страны. И я уже четыре года ловлю кайф", - сказал писатель.

Подеревянский: &quot;Мы строим с нуля страну, которой четыре года&quot;

Скриншот видео: Телеканал ZIK (youtube.com)

По мнению Подеревянского, нельзя много требовать от страны, которая только-только встала на правильный путь.

"Ребенок в четыре года не умеет завязывать шнурки на обуви. То есть я не был бы таким придирчивым... Мы строим страну с нуля, которой четыре года. До этого – это не была страна. Это было "потемкинское село", - сказал писатель.

Напомним, в одном из предыдущих интервью Подеревянский заявил, что считает Петра Порошенко лучшим президентом Украины за все время.

Кстати, недавно Лесь Подеревянский назвал главные черты "загадочных россиян". По его мнению, это понты, тупое упрямство и желание обижать слабых.

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