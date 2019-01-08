Подерев'янський: "Ми будуємо з нуля країну, якій чотири роки"

Відео: Телеканал ZIK (youtube.com)

Відомий український письменник Лесь Подерев'янський сказав, що історія сучасної України розпочалася лише чотри роки тому. І не можна надто суворо засуджувати все, що відбувається в нашій країні, бо вона лише починає свої перші історичні кроки. Про це він заявив в інтерв'ю телекомпанії "ZIK".

Письменник каже, що в нього ніколи не було країни - ні за часів СРСР, ні від початку проголошення незалежності в 1991 році. Коли Україна стала самостійною, стверджує Подерв'янський, в нього з'явилися певні ілюзії, які швидко згасли.

"І от чотири роки тому я країну отримав. І я зрозумів сам для себе, що це так цікаво – бути "сітізеном" цієї країни. І я вже чотири роки ловлю кайф", - сказав письменник.

Скріншот відео: Телеканал ZIK (youtube.com)

На думку Подерев'янського, не можна багато вимагати від країни, яка тільки-но встала на правильний шлях.

"Дитина в чотири роки не вміє зав’язувати шнурки на взутті. Тобто я не був би таким прискіпливим... Ми будуємо країну з нуля, якій чотири роки. До цього – це не була країна. Це було "потємкінське село", - сказав письменник.

Нагадаємо, в одному з попередніх інтерв'ю Подерев'янський заявив, що вважає Петра Порошенка кращим президентом України за весь час.

До речі, нещодавно Лесь Подерев'янський назвав головні риси "загадкових росіян". На його думку, це понти, тупа впертість і бажання ображати слабких.