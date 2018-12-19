"Всі його лають": Подерв'янський зробив заяву про Порошенка

Відео: YouTube/Телеканал ATR

Легендарний художник, прозаїк і драматург Лесь Подерв'янський, який нещодавно назвав головні риси "загадкових" росіян, вважає Петра Порошенка кращим президентом України за весь час. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ATR.

За словами Подерв'янського, глава держави на сьогоднішній день "робить те, що може зробити". При цьому сатирик зазначив, що до президента "можуть бути претензії".

"Але... Щось я не чув, щоб хтось його хвалив за щось (тільки я один можу його похвалити). Всі його лають... А це, до речі, найкращий президент за весь час", - сказав він.

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Також Подерв'янський назвав речі, за які він вважає нинішнього президента найкращим гарантом: церква, безвіз, "антикац*пська коаліція" і армія.

"Взагалі-то, за посадою він відповідає лише за дві речі - міжнародне становище і армія. І все. У мене немає претензій... Ну, я не військовий, може, можна зробити і краще. Але я розумію, наскільки це заскорузла система (я ж служив в радянській армії). Це дуже складно поламати за чотири роки", - резюмував Подерв'янський.

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Раніше в інтерв'ю Styler Подерв'янський розповів, чому анархія - найбільш прийнятний для України державний лад.

Нагадаємо, ми писали про те, що сатирик розповів, як він особисто ставиться до політики, а також в якому напрямку рухається Україна.