"Все его ругают": Подервянский сделал заявление о Порошенко

Видео: YouTube/Телеканал ATR

Легендарный художник, прозаик и драматург Лесь Подервянский, который недавно назвал главные черты "загадочных" россиян, считает Петра Порошенко лучшим президентом Украины за все время. Об этом он сказал в интервью каналу ATR.

По словам Подервянского, глава государства на сегодняшний день "делает то, что может сделать". При этом сатирик отметил, что к президенту "могут быть претензии".

"Но... Что-то я не слышал, чтоб кто-то его хвалил за что-то (только я один могу его похвалить). Все его ругают... А это, кстати, лучший президент за все время", - сказал он.

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Также Подервянский назвал вещи, за которые он считает нынешнего президента лучшим гарантом: церковь, безвиз, "антикац*пская коалиция" и армия.

"Вообще-то, по должности он отвечает только за два вещи - международное положение и армия. И все. У меня нет претензий... Ну, я не военный, может, можно сделать и лучше. Но я понимаю, насколько это заскорузлая система (я же служил в советской армии). Это очень сложно поломать за четыре года", - резюмировал Подервянский.

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Ранее в интервью Styler Подервянский рассказал, почему анархия - самый приемлемый для Украины государственный строй.

Напомним, мы писали о том, что сатирик рассказал, как он лично относится к политике, а также в каком направлении движется Украина.