ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Голая и юная: пикантные редкие фото скандальной фаворитки Нацотбора

STYLERПерсоны    19.02.2019 - 10:48
Голая и юная: пикантные редкие фото скандальной фаворитки Нацотбора
MARUV (фото: vk.com/korsoonstar)

Пикантное фото юной MARUV взбудоражило сеть

 

Фаворитка Нацотбора на Евровидение 2019 MARUV еще десять лет назад радовала пользователей социальных сетей своими аппетитными формами.

Так, в сети появился снимок, на котором Анна Корсун позирует на камеру с полностью обнаженной спиной. Фото было сделано летом 2011 года - тогда девушке было 19 лет и она еще не начала свою музыкальную карьеру.

Юзеры активно комментируют черно-белую фотографию и в один голос твердят, что безупречная фигура Ани с годами совсем не изменилась.

"Красотка", "фантастическая", "модель" - лишь малая часть слов, которые пишут фанаты MARUV под снимком.

Голая и юная: пикантные редкие фото скандальной фаворитки Нацотбора

Анна Корсун в 2011 году (фото: соцсети)

"Юная и голая. Аня, ты просто прелесть! Ты заслуживаешь на победу в Евровидении!" - написал один комментатор.

"С годами становишься только лучше!" - добавил другой.

Также в сети есть фото, на котором красавица в майке позирует с полуголым парнем.

Голая и юная: пикантные редкие фото скандальной фаворитки Нацотбора

Анна Корсун в 2011 году (фото: соцсети)

Напомним, что во время прямого эфира первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2019 Анна Корсун ошарашила зрителей пророссийским заявлением.

Ранее MARUV рассказала, как поддерживает себя в идеальной форме. В частности, певица призналась, что иногда может съесть сладкое на ночь.

Евровидение 2019: назван артист, который достойно представит Украину Как так можно? Фаворитка отбора на Евровидение разозлила пошлыми фото
Новости Украины НацотборЕвровидение 2019MARUV
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь