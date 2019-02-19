Голая и юная: пикантные редкие фото скандальной фаворитки Нацотбора

MARUV (фото: vk.com/korsoonstar)

Пикантное фото юной MARUV взбудоражило сеть

Фаворитка Нацотбора на Евровидение 2019 MARUV еще десять лет назад радовала пользователей социальных сетей своими аппетитными формами.

Так, в сети появился снимок, на котором Анна Корсун позирует на камеру с полностью обнаженной спиной. Фото было сделано летом 2011 года - тогда девушке было 19 лет и она еще не начала свою музыкальную карьеру.

Юзеры активно комментируют черно-белую фотографию и в один голос твердят, что безупречная фигура Ани с годами совсем не изменилась.

"Красотка", "фантастическая", "модель" - лишь малая часть слов, которые пишут фанаты MARUV под снимком.

Анна Корсун в 2011 году (фото: соцсети)

"Юная и голая. Аня, ты просто прелесть! Ты заслуживаешь на победу в Евровидении!" - написал один комментатор.

"С годами становишься только лучше!" - добавил другой.

Также в сети есть фото, на котором красавица в майке позирует с полуголым парнем.

Анна Корсун в 2011 году (фото: соцсети)

Напомним, что во время прямого эфира первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2019 Анна Корсун ошарашила зрителей пророссийским заявлением.

Ранее MARUV рассказала, как поддерживает себя в идеальной форме. В частности, певица призналась, что иногда может съесть сладкое на ночь.