Гордон рассказал, как Кашпировский научил его гипнозу: это шаманство (видео)

Гордон рассказал, как Кашпировский научил его гипнозу (коллаж РБК-Украина)

Дмитрий Гордон прокомментировал свое скандальное интервью с террористом Гиркиным и рассказал о навыках психологического влияния

Дмитрий Гордон после скандального интервью с террористом Игорем Гиркиным заявил, что владеет навыками психологического влияния, чему научился от своего друга экстрасенса Анатолия Кашпировского. Так украинский журналист прокомментировал слова бывшего боевика-"ДНРовца" о том, интервью походило на гипноз.

Об этом Гордон рассказал в эфире программы "Час Голованова" на канале "Украина 24".

Также журналист похвастался, что видео его беседы российским террористом уже набрало на YouTube более 5,5 миллиона просмотров.

"4,8 миллиона только у меня на канале, и тысяч 600-700 у Гиркина на канале", - уточнил он.

Гордон также ответил на вопрос ведущего, действительно ли он гипнотизировал "Стрелкова" и оказывал психологическое давление во время интервью. Журналист отметил, что есть профессиональные приемы и тайны, которые "не всегда можно обсуждать".

"Но я неоднократно говорил в свое время, что хорошее интервью - это всегда и гипноз, в том числе, это шаманство. Когда ты входишь в человека и начинаешь жить с ним одной жизнью какой-то, ныряешь в него, я бы сказал", - объяснил он.

В этом контексте журналист отметил, что 31-летняя дружба с Кашпировским "не прошла мимо".

"И, конечно, очень много он мне дал и навыков психологического влияния, в том числе. Я скажу больше, мы сейчас с вами разговариваем, но гипноз уже идет. И я не исключаю, что многие наши телезрители начнут под нашу речь засыпать. Потому что, как сказал академик Павлов, гипноз - это сон. Человек пребывает в гипнотическом состоянии минимум 2 раза в день. Когда мы просыпаемся и когда мы засыпаем", - заявил Гордон.

Видео: Гордон рассказал о гипнозе и прокомментировал скандальное интервью с Гиркиным

Ранее сообщалось, что Дмитрий Гордон высказался про интервью с Гиркиным и заявил, что террорист "наговорил лишнего про Россию".

Напомним, что недавно Дмитрий Гордон анонсировал интервью с Виктором Януковичем и назвал экс-президента беглеца "жертвой". Такое заявление прозвучало вскоре после того, как журналисту пришлось оправдываться за свои скандальные интервью с террористом Гиркиным и экс-"прокурором" Крыма Поклонской.

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Автор: Владимир Костырин