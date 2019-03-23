Грановский участвует в уникальной фотовыставке в Харькове

Нардеп и меценат Александр Грановский принял участие в уникальной фотовыставке в Харькове, на которой организаторы Алена Горошко, Владимир Оглоблин и Татьяна Тумасьян представили свои работы о выдающихся женщинах города. Причем гостями выставки стали родственники тех самых женщин, которых запечатлели на фотографиях, рассказал политик на своей странице в соцсети Facebook в субботу, 23 марта.

Выставка открылась 22 марта и продолжит свою работу до 31 марта. Проводится в харьковской муниципальной галерее.

Он отметил, что из-за ежедневной суеты людям приходится заниматься не тем, чем хочется, а тем, чем они вынуждены. В то же время ему удалось уделить внимание данной фотовыставке.

"Я сделал так мало для того, чтоб эта выставка все-таки состоялась, а получилось так много, в конечном итоге. Я рад", - признался Грановский.

Выставка фотографий в Харькове "Красота, написанная светом" (фото с Facebook-страницы Александра Грановского)

Он посетовал на то, что не может похвастаться умением находить время в своем графике для собственного духовного развития в том виде, в каком хотелось бы.

"И тогда, когда получается хоть как-то поучаствовать в тех событиях, которые для определенных людей по-настоящему важны, это здорово и приятно. И особенно приятно потому, что в некоторых человеческих отношениях нет никакой грязи (читай политики), меркантильной корысти и искусственной лести", - говорится в публикации.

Среди гостей были родственники героинь выставки (фото с Facebook-страницы Александра Грановского)

Меценат также добавил - чтобы стать человеком, нужно совершать человеческие поступки "без оглядки на выгоды".

Как сообщалось ранее, недавно народный депутат Александр Грановский разоблачил фейк о его "обеде" с главой Центральной избирательной комиссии Татьяной Слипачук.

Также мы писали о том, что Александр Грановский пообещал поддержку самому юному шахматисту из Харькова.