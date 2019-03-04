Тихон Черняев (фото: facebook.com/Александр Грановский)

Александр Грановский поведал украинцам о юном 9-летнем чемпионе

Александр Грановский пообещал поддержку самому юному шахматисту из Харькова. Об этом народный депутат написал на своей Facebook-странице.

"Я ни одной секунды не сомневаюсь, что все родители без исключения считают, что их дети самые что ни на есть красивые, умные и неповторимые. И так оно, конечно же, и есть. Но среди наших с вами умных, красивых и неповторимых всегда появляется кто-то, кого мы с вами хотим отметить как-то по-особенному. На мой взгляд, Светлана Черняева ровно 9 лет тому назад получила прекрасный повод для гордости", - написал он и навел послужной, но далеко не исчерпывающий список достижений юного харьковчанина, который уже давно известен за пределами и города, и области, и Украины, Тихона Черняева, который 4 марта празднует свои юные 9 лет.

Скриншот поста (facebook.com/Александр Грановский)

"Хочу поздравить Тихона и от своего имени, и от имени Федерации Харьковской области, и пожелать всего самого доброго и, безусловно, профессиональных успехов, а в этом я обещаю юному гроссмейстеру и его родителям всегда помогать", - подытожил Грановский.

Тихон Черняев (фото: facebook.com/Александр Грановский)

Ранее мы писали о том, что Грановский организовал шахматный турнир в Харькове.