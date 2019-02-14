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Холодно, мертво и пластиково: фанаты разнесли Лободу

STYLERПерсоны    14.02.2019 - 20:01

Видео: YouTube/LOBODA

Одиозная певица Светлана Лобода представила новый клип на песню "INSTADRAMA", который "не зацепил" фанатов. Об этом пользователи сети пишут в комментариях под видео на YouTube-канале LOBODA.

Многие признаются, что им нравится творчество Лободы, но конкретно этот видеоролик - "никудышный".

"Нету завязки, нету развязки сюжета, все очень однотипно по сегодняшним меркам: посидели, полежали, попели в микрофон", - написал один юзер.

"Я нейтрально к артисту LOBODA отношусь. Посмотрела клип, и скажу честно и объективно, не понравился... Столько презентации вокруг этой работы было. А в итоге... Особенно моменты, где она в красном платье с прической поет, и где на машине едут. Ожидала большего...﻿" - отметила Наталия Билык.

А некий Владимир подметил, что новый клип Лободы - это "холодно, мертво и пластиково".

"Клип отстой! Да и песня уже заезжена. Не интересно!" - написала Марина Ищенко.

Досталось и режиссеру клипа Нателле Крапивиной.

"Клип ни о чем. Не похоже, что над идеей кто-то работал. Нателла, где ваша креативность? Одноразовое видео", - обратилась к клипмейкеру Ольга Петрусенко. 

Напомним, Светлану Лободу недавно заподозрили в операции по уменьшению груди.

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