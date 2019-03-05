Хотел бы обнять Путина: Ник Вуйчич оказался фанатом "русского мира"

Коллаж РБК-Украина

Ник Вуйчич поддерживает президента России Владимир Путина

Мотивационный оратор Ник Вуйчич оказался сторонником политики президента России Владимира Путина. Более того, известный жизнелюб, который является частым гостем в Украине, считает, что у хозяина Кремля "очень напряженная работа". Об этом украинцам напомнил блогер Олег Карпюк на своей странице в Facebook.

Карпюк отметил, что совсем недавно Вуйчич приезжал в Киев и даже фотографировался со скандальным наместником Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополитом РПЦ Павелом ("Пашей-Мерседесом"). Также рассказывал, что нужно бороться с буллингом.

"Очевидно, это сейчас самая большая проблема Украины", - говорит Карпюк.

Ник Вуйчич (фото: instagram.com/nickvujicic_cis)

"Наверное, через некоторое время он снова приедет, и соберет очередные пару сотен тысяч несчастных маленьких украинцев, которым не хватает мотивации. В стране, где есть "Игры непокоренных", где есть Балух, который мучается в Мордоре за поднятый украинский флаг, где есть Ирина Довгань, которую привязывали к столбу и били в "ДНР" за тот же флаг, где есть тысячи людей, которые понемногу выгрызают и куют украинскую государственность на фронтах. Люди ходят к распиаренному сербу за мотивацией", - отметил блогер и добавил, что в свободной стране каждый может делать, что хочет.

Скриншот (facebook.com/auctoritate)

"Просто хотелось бы, чтобы они знали, что Ник хотел бы обнять Путина и пожелать ему побольше отдыхать. Вот и вся теоретическая просьба", - резюмировал он.

Ранее мы писали о том, что легендарный Ник Вуйчич признался в любви Украине.