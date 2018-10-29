На выступлении Ника Вуйчича во Львове умер подросток

Ник Вуйчич. Фото: instagram.com/nickvujicic_cis

Юноша ушел из жизни в возрасте 16 лет

В воскресенье, 28 октября во время выступления знаменитого австралийского оратора Ника Вуйчича во Львове ушел из жизни подросток, передает ZAXID.NET.со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.

Это произошло на "Арене Львов". 16-летний мальчик был одним из зрителей лекции Ника.

Однако около 20:00 юноше стало плохо. Врачи проводили все необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти парня не удалось.

Признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена экспертиза, которая установит причину смерти. По неофициальной информации, у погибшего был порок сердца.

Интересно, что на официальной странице Вуйчича по странам СНГ в Instagram опубликованы фото с мероприятия. Однако информации о смерти подростка нет.

Скриншот: instagram.com/nickvujicic_cis

Скриншот: instagram.com/nickvujicic_cis

Скриншот: instagram.com/nickvujicic_cis

Отметим, что Ник Вуйчич - австралийский мотивационный оратор, меценат, писатель и певец, рожденный с синдромом тетраамелии — редким наследственным заболеванием, приводящим к отсутствию всех четырех конечностей.

Напомним, ранее мы писали, что под Киевом ребенок чуть не умер от прикосновения к самому ядовитому грибу.

Также мы сообщали, что в Авдеевке празднование дня рождения женщины окончилось пропажей и смертью ее младенца.

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Видео: РБК-Украина