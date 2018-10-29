На виступі Ніка Вуйчича у Львові помер підліток

Нік Вуйчич. Фото: instagram.com/nickvujicic_cis

Юнак пішов з життя у віці 16 років

У неділю, 28 жовтня під час виступу знаменитого австралійського оратора Ніка Вуйчича у Львові пішов з життя підліток, передає ZAXID.NET.з посиланням на прес-службу Національної поліції у Львівській області.

Це сталося на "Арені Львів". 16-річний хлопчик був одним з глядачів лекції Ніка.

Проте близько 20:00 юнакові стало погано. Лікарі проводили всі необхідні реанімаційні заходи, проте врятувати хлопця не вдалося.

Ознак насильницької смерті не виявлено. Призначена експертиза, яка встановить причину смерті. За неофіційною інформацією, у загиблого був порок серця.

Цікаво, що на офіційній сторінці Вуйчича по країнам СНД в Instagram опубліковані фото з заходу. Однак інформації про смерть підлітка немає.

Скріншот: instagram.com/nickvujicic_cis

Скріншот: instagram.com/nickvujicic_cis

Скріншот: instagram.com/nickvujicic_cis

Зазначимо, що Нік Вуйчич - австралійський мотиваційний оратор, меценат, письменник і співак, народжений з синдромом тетраамелии — рідкісним спадковим захворюванням, яке призводить до відсутності всіх чотирьох кінцівок.

Нагадаємо, раніше ми писали, що під Києвом дитина ледь не померла від дотику до самого отруйному грибу.

Також ми повідомляли, що в Авдіївці святкування дня народження жінки закінчилося зникненням і смертю її немовляти.

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Відео: РБК-Україна