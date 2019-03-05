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Хотел бы обнять Путина: Ник Вуйчич оказался фанатом "русского мира"


Ник Вуйчич поддерживает президента России Владимир Путина

Мотивационный оратор Ник Вуйчич оказался сторонником политики президента России Владимира Путина. Более того, известный жизнелюб, который является частым гостем в Украине, считает, что у хозяина Кремля "очень напряженная работа". Об этом украинцам напомнил блогер Олег Карпюк на своей странице в Facebook.

Карпюк отметил, что совсем недавно Вуйчич приезжал в Киев и даже фотографировался со скандальным наместником Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополитом РПЦ Павелом ("Пашей-Мерседесом"). Также рассказывал, что нужно бороться с буллингом.

"Очевидно, это сейчас самая большая проблема Украины", - говорит Карпюк.

Ник Вуйчич (фото: instagram.com/nickvujicic_cis)

"Наверное, через некоторое время он снова приедет, и соберет очередные пару сотен тысяч несчастных маленьких украинцев, которым не хватает мотивации. В стране, где есть "Игры непокоренных", где есть Балух, который мучается в Мордоре за поднятый украинский флаг, где есть Ирина Довгань, которую привязывали к столбу и били в "ДНР" за тот же флаг, где есть тысячи людей, которые понемногу выгрызают и куют украинскую государственность на фронтах. Люди ходят к распиаренному сербу за мотивацией", - отметил блогер и добавил, что в свободной стране каждый может делать, что хочет.

Скриншот (facebook.com/auctoritate)

"Просто хотелось бы, чтобы они знали, что Ник хотел бы обнять Путина и пожелать ему побольше отдыхать. Вот и вся теоретическая просьба", - резюмировал он.

Ранее мы писали о том, что легендарный Ник Вуйчич признался в любви Украине.

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