Я в игре: Вакарчук высказался о своем президентстве

Святослав Вакарчук (фото: РБК-Украина)

Святослав Вакарчук рассказал о своих политических намерениях

Святослав Вакарчук ответил на вопрос о планах на будущие выборы президента Украины, которые состоятся 31 марта.

Так, музыкант и общественный деятель во время своего пребывания в Украинском институте в Лондоне заявил, что не хочет быть президентом, но, при этом, он хотел бы привести в украинскую политику как можно больше новых лиц.

"Я в игре. Вы скоро узнаете больше... Я бы хотел привлечь в украинскую политику как можно больше новых лиц. Власть как таковая меня не волнует. К политике подталкивает меня разочарование современным состоянием украинской политики. Мне невыносимо смотреть на те лица на билбордах вокруг Киева", - сказал Вакарчук на встрече британско-украинского общества.

Также артист подчеркнул, что украинцы нуждаются в новых политических лидерах.

"Я не верю в революции, если они не обеспечивают устойчивых решений", - отметил Вакарчук.

Вакарчук в Лондоне (фото: facebook.com/UkrainianInstitute.London)

"Посмотрите на Ирландию. Она потеряла половину своего населения из-за голода (ирландский картофельный голод произошел в Ирландии в 1845-1849 годах – ред.). Но страна жила дальше, и сейчас ее ВВП выше, чем в метрополии. Мы не должны попасть в ловушку Путина, не должны связывать вопросы российской агрессии с президентской кампанией. Внутренние вопросы - борьба с коррупцией и трансформация судебной системы - вот что должно быть в основе", - резюмировал фронтмен "Океан Ельзи".

Добавим, что Вакарчук не подтвердил, будет ли выдвигать свою кандидатуру на пост президента Украины.

Ранее мы писали о том, что лидер одной из самых популярных украинских групп отреагировал на получение томоса и создание ПЦУ.

Также Вакарчук пояснил, почему для него одна из важнейших ценностей - наличие у каждого абсолютно разных вкусов и предпочтений.