Именная сумка от Dior и платье за 340 тыс грн: самые дороге вещи в гардеробе украинских звезд

Тина Кароль

В гардеробе украинской поп-дивы прочно обосновалась вещи от кутюр и всемирно известных брендов, а также она любит носить одежду от украинских дизайнеров, да и сама выпускает обувь и аутфиты в коллаборации с отечественными марками.

Кароль признается, что дружит с лондонским дизайнером David Koma, вещи которого носят Бейонсе, Шерил Коул, Леди Гага, Рианна и Кайли Миноуг. У Тины также немало луков от кутюрье.

Например, в прошлом году она блистала в сверкающем костюме в сеточку, состоящем из рубашки с кристаллами и широких брюк, стоимостью около 107 тыс грн (2395 долларов).

Тина часто надевает наряды от David Koma (facebook.com/tina.karol)

Пожалуй, одним из самых дорогих и эффектных нарядов для светского выхода певицы стало прозрачное белоснежное платье с рюшами и оборками от британского бренда Aadnevik, стоимостью около 350 тыс грн. Тогда она дполнила лук украшениями от Balenciagа.

Также Тина была замечена в роскошном платье от французского бренда Alexandre Vauthier, а его стоимость достигла 190 тыс грн.

Кароль рассказывала о знаковых нарядах в своем гардеробе, которые обошлись ей в немалую сумму, а некоторые создавались за границей специально под украинскую звезду.

Настя Каменских

Настя Каменских не скрывает, что она – заядлый шопоголик. Как-то звезда показала поклонникам свою внушительную гардеробную – все полки были заставлены разнообразной обувью, которую певица коллекционирует.

В одном из интервью на вопрос, о самой дорогой вещи в шкафу Настя ответила - сумки и обувь, а также уточнила, что предпочитает разные бренды, в том числе и масс-маркет.

"В моем гардеробе есть вещи и люксовых брендов, и масс-маркета. Мне абсолютно неважен бренд, стоимость одежды, главное, чтобы экстравагантно и стильно. Вообще считаю, что цена не столь существенна, а вот умение миксовать и сочетать – залог крутого лука", - как-то призналась Каменских изданию Viva!

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева как-то призналась, что сменила демократичные бренды на более статусные, хотя по-прежнему любит масс-маркет и не прочь поискать в секонд-хенде эксклюзивные и интересные вещи, например ретро-очки и объемные пиджаки.

В гардеробе звезды имеется сумка за 40 000 грн от Louis Vuitton. Кстати, эту брендовую вещь артистке презентовал ее продюсер Потап.

В одежде для Нади на первом месте - удобство, она - фанатка oversize. Ее любимые марки - Alexander Wang, PUMA, Сeline. Одеваться головы до ног в сплошные бренды певица считает моветоном.

"Самые дорогие вещи в гардеробе - концертные костюмы, потому что их шьют на заказ. Горжусь еще сумкой Celine, которую мне подарил муж. Мне кажется, она стоила чуть более 1000 евро", - призналась звезда в интервью The Village Украина.

Маша Ефросинина

Маша Ефросинина считается одной из самых стильных и элегантных украинских знаменитостей. Она признается, что к собственному имиджу шла упорно и долго. Сама звезда определяет свой стиль как elegant chic, о чем рассказывала в интервью Harper's Bazaar.

Маша Ефросинина любит вещи от ведущих мировых брендов (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая отмечает, что любит европейских дизайнеров и известные бренды. Если ей надо блистать на мероприятии, то в ход идет тяжелая артиллерия - Gucci, Valentino, Prada. Телезвезда обожает шоппинг в Нью-Йорке.

В гардеробе Маши есть дорогая и знаковая вещь – именная сумку Dior с вышитым на ней именем. Такой роскошный подарок на юбилей ей сделали сестра Елизавета и мама Людмила.

"Однажды мы зашли с Лизой в бутик Dior, и я спросила у консультантов о возможности вышить на сумке имя. Тогда мне сказали, что подобную услугу предоставляют только в Париже. Лиза запомнила это и провернула грандиозную операцию, чтобы в день рождения вручить мне сумку с моим именем", - вспомнила Ефросинина.