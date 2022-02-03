Tesla за 1,25 млн грн и Lamborghini от шейха: самые дорогие подарки украинских звезд от поклонников

Поклонники украинских звезд стараются радовать своих кумиров не только полными залами, но и оригинальными, а подчас и очень дорогими подарками, которые врезаются в память и становятся предметом гордости и обсуждений в интервью.

Styler сделал подборку самых ценных и креативных презентов для знаменитостей от их преданных фанов.

Дорогие иномарки

Sonyа Kay

Sonyа Kay отказалась от щедрого подарка арабского шейха (instagram.com/sonyakayofficial)

В 2013 году племянница Софии Ротару Sonyа Kay получила в подарок от настоящего арабского шейха черную Lamborghini. Но от дорогого презента, стоимость которого на то время достигала 2 млн. долларов, девушка отказалась, ведь встречалась с простым студентом из Германии.

Соня и сын арабского шейха познакомились в Лондоне, где учились в одном университете. Во время отпуска девушки с родителями в Дубае, заботливый поклонник, ежедневно забирал ее из гостиницы ради прогулок на яхте.

Ирина Билык

К слову, уже другой арабский шейх не устоял перед Ириной Билык. Поп-дива поведала, что заморский поклонник предлагал ей остаться с ним в его стране, но тогда она променяла заманчивое предложение на всеукраинский тур.

В 2019 году Ирина получила в подарок электрокар Tesla - цена такого авто стартует от 50 000 долларов (1,25 млн грн). Дарителем ценного презента оказался давний поклонник и друг певицы Валерий - гендиректор компании, которая выпускает мужскую одежду и аксессуары. Подарок был сделан на 30-летие дружбы Ирины и Валерия.

Тоня Матвиенко

Тоня Матвиенко однажды стала счастливой обладательницей авто от поклонника (instagram.com/tonya_matvienko)

В 2013 году Тоне Матвиенко неизвестный поклонник подарил автомобиль марки Honda.

"Утром я ехала на съемки, вышла из двора на парковку и увидела машину, обвязанную широкой лентой, как в каком-то киношном сюжете. Сначала ничего не поняла, но мне быстро объяснили, что к чему. Шок и ощущение радости", - призналась тогда артистка.

Звезда для звезды

Именные звезды есть у многих украинских артистов – это оригинальные подарки от их поклонников.

Тина Кароль

У Тины Кароль есть именная звезда на небе (instagram.com/tina_karol)

Например, небесное светило Тины Кароль находится в созвездии Водолея, что соответствует ее знаку Зодиака. Кстати, "соседями" певицы стали Джон Траволта, Авраам Линкольн, Рональд Рейган и Пласидо Доминго! Вообще певицу часто задаривают дорогими и оригинальными подарками, ведь у нее очень активная и обширная фан-база.

Руслана

Руслане 5 лет назад поклонники подарили именную звезду (facebook.com/ruslana.lyzhychko.5)

Также своя звезда имеется у Русланы. К 44-летию певицы поклонники презентовали ей именное небесное светило. Его координаты - RA 19h 13 m 50.62 s. Dec + 42 ° 56 '9.6'.

Олег Винник

В 2018 году любимец женщин Олег Винник также стал владельцем необычной именной звезды. К слову, оригинальности поклонницам певца не занимать. Как-то они презентовали кумиру картину из таранки!

Олег Винник с оригинальным подарком (instagram.com/olegg.vynnyk)

Ирина Билык

У Ирины Билык тоже есть собственная звезда в созвездии Овна. Ее "соседями" на небосклоне стали Элтон Джон, Чарли Чаплина и Джеки Чан.

Sonyа Kay

Sonyа Kay получила звезду по особому поводу (instagram.com/sonyakayofficial)

Именную звезду в созвездии Стрельца (по соседству со звездами Disney и Брэда Питта) в качестве символического подарка со смыслом поклонники преподнесли и племяннице Ротару Sonyа Kay - именно так они отметили миллионный рубеж композиции певицы "Звездный саундтрек".

Самые неожиданные подарки

Эрика Герцег

Экс-"ВИА Гре" Эрике Герцег подарили живого тигра. Правда, поклонники певицы раскритиковали артистку и дарителя, ведь посчитали такой подарок неуместным и негуманным.

Макс Барских

Макса поклонники поразили сладким сюрпризом (instagram.com/max_barskih)

А вот Макс Барских на 23-летие получил от фанов торт в виде огромной кровати – 100-килограммовый десерт поставили просто в президентском номере гостиницы, где певец отмечал день рождения.