Известный рок-музыкант экстренно госпитализирован: ему предстоит операция

Звезде рок-музыки сделают операцию на сердечном клапане
Всемирно известный рок-музыкант, вокалист легендарной группы The Rolling Stones Мик Джаггер госпитализирован в одну из клиник в Нью-Йорке. Как сообщает издание The Sun, музыканту предстоит перенести операцию на сердце в ближайшие дни.
Группа The Rolling Stones несколько дней назад сообщила о переносе своего тура по Северной Америки из-за болезни вокалиста коллектива Мика Джаггера. Выяснилось, что во время обследования у легенды рок-музыки обнаружили серьезное поражение сердца и ему срочно необходима операция по замене сердечного клапана.
Мик Джаггер (instagram.com/mickjagger)
75-летний Мик Джаггер уже госпитализирован и его готовят к операции, которая запланирована на ближайшие выходные. Как сообщает издание, операцию будет проводит высококвалифицированный хирург.
Медики отмечают, что сердце 75-летнего музыканта довольно в хорошем состоянии, учитывая его возраст и можно ожидать, что через 48 часов после операции он уже сможет вернуться домой.
Однако на восстановление Мику Джаггеру понадобиться от нескольких недель до месяца.
Мик Джаггер (instagram.com/mickjagger)
А вот для того, чтобы вернуться к гастролям, Мику Джаггеру придется пройти комплексное восстановление в течении двух месяцев.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что группа The Rolling Stones внезапно перенесла двухмесячный тур.
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