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Мы потеряли еще одного великого музыканта: умер известный рок-гитарист

STYLERПерсоны    20.03.2019 - 21:22
Мы потеряли еще одного великого музыканта: умер известный рок-гитарист
Скорая помощь (фото: GettyImages)

Берни Торме умер в возрасте 66 лет

Берни Торме умер. Известный рок-гитарист, который сотрудничал с Оззи Осборном и бывшим солистом группы Deep Purple, скончался в Лондоне после тяжелой болезни.

Март 2019 года стал очень тяжелым месяцем, так как забрал нескольких известных людей. В начале марта стало известно, что лидер группы The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством, а почти следом за ним ушел из жизни после тяжелого инсульта голливудский актер Люк Перри. И вот еще одно печальное известие пришло из Британии... 

Берни Торме умер в одной из клиник английской столицы после продолжительной болезни. Музыкант перенес серьезное воспаление легких, но получил осложнение. В течении четырех недель медики боролись за его жизнь, подключили его к аппаратам искусственного жизнеобеспечения, а родные молились о его выздоровлении. Но чуда не случилось, и музыкант умер в возрасте 66 лет.

Мы потеряли еще одного великого музыканта: умер известный рок-гитарист

Берни Торме (facebook.com/bernietorme)

Берни Торме родился 18 марта 1952 года в Дублине, Ирландия. Музыкой увлекся рано, в 17 лет он выступал уже с собственной группой. В 1979 году Торме принял приглашение Йена Гиллана, бывшего вокалиста Deep Purple и стал играть вместе с его группой. В коллективе он продержался четыре года и за это время вышли три лучших альбома, которые попали в десятку лучших в Британии: Mr. Universe, Glory Road и Future Shock.

После этого он начал сотрудничать с Оззи Осборном и заменил погибшего Рэнди Роадса. Несколько лет он играл в группе Desperado с бывшим певцом Twisted Sister Ди Снайдером.

На счету у Торме много альбомов и сотрудничество с известными рок-музыкантами и рок-группами.

"Какой грустный день. Мы потеряли еще одного великого музыканта. Берни был нежной душой с золотым сердцем. Его будет сильно не хватать. Я выражаю искренние соболезнования его семье, друзьям и поклонникам. Покойся с миром Берни", — написал Оззи Осборн на своей странице.

YouTube/therockandrolltv

Напомним, ранее мы сообщали о том, что известный украинский режиссер скончался после продолжительной болезни.

А также рассказывали о том, что умер известный актер, исполнитель главной роли в сериале "Санта-Барбара".

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