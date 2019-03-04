Умер знаменитый актер Люк Перри: все подробности

Фото: Люк Перри (facebook.com/coyluther perryiii)

Люку Перри было всего 52 года

Голливудский актер Люк Перри, который недавно перенес тяжелый инсульт, скончался в понедельник, 4 марта в больнице Святого Йосифа в Бербанке. Об этом сообщает издание TMZ.

Как сообщается, Люк Перри умер после перенесенного инсульта. Рядом с ним находились его близкие и друзья, которым сообщили о том, что ущерб от инсульта может оказаться намного сильнее, чем предполагалось сначала.

Кой Люк Перри родился 11 октября 1966 года в штате Огайо. В 12 лет увлекся актерской деятельностью и после школы уехал в Лос-Анжелес, чтобы стать актером. Но в течении первых нескольких лет в Голливуде он занимался производством дверных ручек и укладкой асфальта.

Фото: Люк Перри (GettyImages)

И как он признавался в одном из интервью – ему пришлось пройти 215 неудачных проб в кино, прежде чем ему предложили сняться в рекламе. После этого он засветился в музыкальном клипе и в 1987 году он получил свою первую роль в сериале "Любящие". После этого он сыграл в небольшом сериале "Другой мир".

После этого Люк Перри получил роль Дилана МакКея в молодежном сериале "Беверли-Хиллз, 90210". При чем он изначально пробовался на роль Стива, которого сыграл Иан Зиринг.

В 1995 году Перри уходит из сериала после шести сезонов, но через три года снова возвращается к съемкам. Как он признался в одном из интервью – причиной стал финансовый вопрос.

"До самой своей смерти меня будут помнить, как Дилана МакКея. Это я его создал. Он мой", - так Перри говорил о роли, которая сделала его очень известным.

Фото: Люк Перри (GettyImages)

Кроме сериала "Беверли Хилз", Люк Перри снялся в таких фильмах как "Баффи – истребительницы вампиров", "Предсмертное блаженство", "8 секунд", "Нормальная жизнь", "Вторжение", "Мятеж", "Пятый элемент", "Преследующие бурю" и "Последние герои". Снимался во многих телевизионных проектах и не отказывался также от эпизодических ролей в сериалах, играл в театре. В последние годы он снимался в популярном сериале "Ривердейл".

Был номинирован на премию People's Choice Awards за роль маньяка-насильника Ноа Сиберта в шоу "Закон и порядок: Специальный корпус". Ранее он был дважды номинирован на премию TV Land Award за сериал "Беверли Хиллз, 90210".

В 1993 году женился на Рэйчел Минни Шарп. В 1997 году у них родился сын Джек, а в 2000 году дочь Софи.

27 февраля Люк Перри перенес инсульт и был госпитализирован в больницу. Утром 4-го марта он умер в возрасте 52 лет.