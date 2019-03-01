Известный голливудский актер экстренно госпитализирован: что известно

Иллюстративное фото (flickr.com)

Врачи пока не дают прогнозов относительно его состояния

Популярный голливудский красавчик, звезда сериала "Беверли-Хиллс" Люк Перри был экстренно госпитализирован в Шерман-Оукс с подозрением на инсульт. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на родственников актера.

Скорую медицинскую помощь 53-летнему Люку Перри вызвали соседи, которые сообщили, что мужчина перенес инсульт. Его госпитализировали и по предварительной информации, ввели в медицинскую кому.

Позже представитель актера сообщил, что инсульт был тяжелым и в настоящее время он находится в больнице в реанимации, под наблюдением врачей. В пятницу утром стало известно, что врачи смогли стабилизировать состояние актера. Как инсульт отразиться на его здоровье в будущем – пока не известно.

Люк Перри (instagram.com/lukeperrydaily)

Популярность Люку Перри принесла роль красавчика Дилана Маккея в сериале "Беверли-Хиллз, 90210". Как отмечается, инсульт у актера произошел именно в тот день, когда киностудия Fox объявила о намерении перезагрузить знаменитый сериал и снять продолжение. Известно также, что все остальные главные герои согласились в нем сыграть, кроме Люка Перри.

Из-за болезни Перри пришлось остановить работу в сериале "Ривердейл", где он играет роль Фреда Эндрюса.

Люк Перри (instagram.com/lukeperrydaily)

На счету у актера несколько ролей в полнометражных фильмах, таких как "Баффи – истребительницы вампиров", "Предсмертное блаженство", "8 секунд", "Нормальная жизнь", " Пятый элемент", "Преследующие бурю", "Последние герои".

Остальные работы Люка Перри связаны с шоу и сериалами.

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