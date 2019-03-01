Обладатель четырех Оскаров: умер гениальный композитор

Иллюстративное фото (libguides.com)

Знаменитый музыкант воспитал десятерых детей

Андре Превин, известный американский дирижер, пианист и композитор скончался на Манхэттене, Нью-Йорк, США, в четверг, 28 февраля. Ему было 89 лет. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на менеджера музыканта.

Будущий гениальный музыкант Андре Превин родился в семье иммигрантов в Берлине 6 апреля 1929 года. В 1937 году семья Превина бежала из Германии во Францию, а в 1941 они поселились в США.

Музыкой композитор увлекся еще в детстве, с 13 лет уже начал выступать как джазовый пианист. С 1947 года он стал писать музыку для голливудских фильмов. Также он возглавлял в качестве музыкального руководителя и главного дирижера такие известные оркестры, как Хьюстонский, Лондонский, Питсбурский, Королевский филармонический.

За свою работу Превин был награжден четыре раза Оскаром и несколько раз премией Грэмми.

Фото: Андре Превин (GRAMMY.com)

Оскара он получил за музыку к фильмам "Жижи" (1958 год), "Порги и Бесс" (1959), Irma la Douce (1963) и "Моя прекрасная леди" (1964). Андре Превин - один из восьми композиторов в истории мирового кинематографа, получавших эту награду два года подряд.

В 1970-х годах был женат на экс-супруге певца Фрэнка Синатры актрисе Миа Фэрроу. Всего музыкант был женат пять раз. Воспитал четырех сыновей и две дочери. Еще четверых детей он усыновил.

Кроме музыки к фильмам, он писал также музыку в академическом жанре. Одна из самых известных его опер – "Трамвай Желание". В 2005 году он получил премию Гленна Гульда. Был почетным рыцарем Британской империи в 1996 году за заслуги в музыке.

Умер Андре Превин 28 февраля 2019 года в собственном доме на Манхэттене. Причины его смерти не сообщаются.

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