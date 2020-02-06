Журналист назвал переписку Кивы с Жириновским коллаборационизмом и госизменой

Илья Кива не может ни дня без скандала. На этой неделе народого депутата от "Опозиционной платформы - За жизнь" застукали в Верховной Раде за перепиской со скандальным российским политиком Владимиром Жириновским.

Судя по переписке, Кива звонил Жириновскому, но тот не мог ответить и написал ему текстовое сообщение. Украинский нардеп поинтересовался здоровьем российского депутата и попросил его перезвонить, когда будет такая возможность.

В свою очередь, известный журналист Роман Скрыпин в эфире Skrypin.ua назвал этот поступок нардепа коллаборационизмом и государственной изменой.

"Если Кива переписывается с Жириновским, являющимся членом парламента РФ, то такая переписка, ее характер, называется коллаборационизм. У нас, к сожалению, не принят закон о коллаборационистах. А в принципе это, по большому счету, государственная измена. В этом случае я склонен доверять Дарвину, что все же – от приматов. Что обошлось без духовности. Уже в финальной стадии ремонт Киевского зоопарка. И там обещают улучшенный вольер для приматов. Говорят, там уход, тепло, кормят хорошо...", - сказал Скрыпин.

Журналист убежден, что это отнюдь не "межпарламентское взаимодействие" в условиях войны России с Украиной.

"Это война. Верховная Рада, правительство не хотят называть это официально войной, определять как войну. Это их проблемы. Но Верховная Рада должна была принять закон о коллаборационизме, который снял бы много вопросов. Только не поручайте его писать Бородянскому", - добавил Скрыпин.

Илья Кива попался на переписке с Жириновским (скрин видео/YouTube)

Как сообщалось ранее, после того, как нардепа засекли за перепиской с депутатом госдумы РФ Владимиром Жириновским, журналистка попросила депутата подтвердить или опровергнуть этот факт. В ответ Кива оскорбил журналистку и перешел на открытый сексизм по отношению к девушке.