KAZKA попыталась доказать, что умеет петь, но что-то пошло не так (видео)

KAZKA (фото: instagram.com/kazka.band)

Украинцы не в восторге от вокальных способностей Александры Зарицкой

Вокалистка группы KAZKA, которая опозорилась в Нацотборе на Евровидение 2019, Александра Зарицкая накануне финала конкурса решила доказать хейтерам, что все же умеет петь вживую.

Видео, на котором артистка исполняет хит Кристины Агилеры "Hurt", было опубликовано в Instagram-аккаунте популярного украинского коллектива.

KAZKA исполняет хит Агилеры вживую (видео: instagram.com/kazka.band)

Многим поклонникам KAZKA очень понравилось исполнение. Некоторые даже в большом восторге, потому что "не могли подумать, что Саша так круто поет вживую". Также подписчики надеются, что Зарицкая "так же хорошо споет" в финале Нацотбора, который состоится уже в субботу, 23 февраля.

"Звучит красиво. Если "Аpart" так же хорошо будет звучать - возможно, проголосую", - написал один юзер.

Но нашлась большая часть и тех музыкальных ценителей, кого Александра, мягко говоря, не впечатлила своим вокалом. Они считают, что этим роликом вокалистка в очередной раз подтвердила, что у нее есть проблемы с пением вживую.

"Как было лажово - так и осталось. Вибратто и расщепление - это не показатель. Да, несколько удачных моментов было. Но это лишь моменты", - подчеркнул Андрей Леоненко.

Ранее мы писали о том, что фанаты KAZKA растоптали любимцев после Нацотбора.

А недавно Джамала откровенно высказалась о вокале KAZKA и KHAYAT.