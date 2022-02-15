Где в Киеве можно встретить звезду: сдаем любимые локации Потапа, Дорофеевой и MONATIK

Украинские звезды - люди занятые. Они чаще всего пропадают в звукозаписывающих студиях и на гастролях, а свободное время проводят дома, где и стены, как известно, помогают. Но многие из них обожают вдохновляться прогулками по столице, да и ничто человеческое им не чуждо, поэтому их запросто можно встретить на улочках столицы.

Styler сделал подборку мест Киева, где любят прогуливаться Потап и Настя Каменских, Надя Дорофеева, Наталья Могилевская, Дмитрий Монатик и ONUKA.

Потап и Настя Каменских

Потап и Настя Каменских рассекретили любимое место для велопрогулок в Киеве. Это оказались Голосеевский парк и район ВДНХ.

Потап и Настя Каменских любят покататься на ВДНХ (фото: instagram.com/kamenskux)

Также парочка не прочь прогуляться по центру Киева и заглянуть в Мариинский парк, правда времени на такие вылазки у артистов практически не остается.

"Я из Дарницкого района. Вырос на Дарнице, Ленинградская площадь, Русановка. Левый берег - это все мои места. Контрактовую площадь обожаю!" - как-то признался Потап в интервью программе Зе Интервьюер.

А вот отвечая на вопросы Славы Демина, продюсер сдал свои любимые места.

Потап и Настя могут запросто прогуляться по центру столицы (фото: instagram.com/kamenskux)

"Я люблю фуникулер, Осокорки, Позняки, Харьковский район, мне нравится Бессарабка. Мы недавно с Настей прошлись по Крещатику – нас никто не трогал. Взяли самокаты, и было так кайфово", - признался Потап.

Супруги живут за городом в закрытом и охраняемом коттеджном городке. Поэтому остается только надеяться на удачу, прогуливаясь по их любимым столичным локациям.

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева любит район Золотых ворот (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

В интервью "The Village Украина" певица заявила, что обожает гулять в районе Золотых ворот. Больше всего Надя любит Бессарабку и Arena City. В этом микрорайоне у нее есть несколько любимых заведений где она обожает пить кофе наедине. Кто знает, может вам повезет составить компанию кумиру!

MONATIK

У Монатика есть множество мест для вдохновения в Киеве (instagram.com/monatik_official)

Дмитрий Монатик (MONATIK) обожает пешие прогулки по Киеву. Его топ-3 любимых места для променада и вдохновения: Пейзажная аллея, Андреевский спуск, музей Булгакова с мистической атмосферой. Свои "места силы" он рассекретил в комментарии для Люкс ФМ.

Также Дмитрий любит окрестности Олимпийского стадиона - оттуда открывается невероятный вид на Киев.

Наталья Могилевская

Наталья Могилевская знает Киев как свои пять пальцев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица - киевлянка. И знает город как свои пять пальцев. Места, где ее чаще всего можно встретить: ботанический сад им. Фомина, Мариинский парк, Андреевский спуск, окрестности Киево-Печерской Лавры и Гидропарк.

"Уединение с природой на берегу величественного Днепра всегда дает мне возможность почувствовать неограниченную силу и энергию внутри нас", - пишет певица в Instagram.

ONUKA

Ната родилась и выросла в Киеве, поэтому очень любит родной город (instagram.com/onukaofficial)

Ната Жижченко, она же ONUKA, родилась и выросла в Киеве. Не удивительно, что она отлично знает и любит столицу. Например, певицу можно встретить на Воскресенке – ее родном районе.

"Люблю и Печерск, с его культовым символом - космической гостиницей "Салют". Люблю университет культуры, где знакомство с новыми людьми дало мне пропуск в молодежную жизнь Киева. После встречи с Евгением (муж певицы, лидер группы The Maneken Евгений Филатов - ред.) для меня стали открываться новые грани города. Мы любили ходить в колоритную "Рюмочную" на Бессарабке", - призналась певица в Instagram.

Также Ната обожает Подол, район Киево-Могилянской академии, особенно вечерние прогулки. Она может прогуляться по историческому центру – улицам Шелковичной и Цитадельной, в районе Липок, а также посетить колоритный музей под открытым небом Пирогово.