Кикабидзе жестко высказался о России и поддержал Украину: Кремль - наш враг

Вахтанг Кикабидзе (фото: wikimedia.org фото User Okras)

Вахтанг Кикабидзе объяснил, почему не выступает в РФ уже 12 лет

Известный грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе признался, что не выступает в России и не бывает там с 2008 года, со времен российской оккупации части территории Грузии. Тогда же артист еще вернул Владимиру Путину Орден дружбы.

Заслуженный артист Украины считает неприемлемой концертную деятельность в стране, которая посягает на свободу и целостность твоей родины. Об этом Кикабидзе заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Я (в РФ) с 2008 года не был ни в одном городе. Но у меня есть отдушина. У меня есть замечательная русскоязычная программа, и когда мне хочется петь эти песни, я приезжаю в Украину", - рассказал 81-летний певец.

Также Кикабидзе отметил, что его постоянно приглашают в Россию на гастроли и концерты, но артист не хочет и не может выступать в стране-агрессоре.

"Начнем с того, что политика и народ - не одно и тоже, это разные вещи. У меня очень много писем лежит с приглашениями из разных городов, и люди говорят: "Это же Путин, это не мы", но...Все время приглашают. Но, нельзя петь тем людям, которые тебя хотят побить. Я имею в виду - политикам, не всем, конечно. Если зашел к тебе танк с каким-то флагом, то в эту страну ты не должен ехать петь и развлекать", - подчеркнул он.

Кикабидзе высказал мнение, что история со временем все расставит на свои места. И добавил, что готов поехать в РФ, если изменится политика Москвы.

"Политика если поменяется, я поеду на любые выступления, на переговоры, на концерты, на что угодно. Чтобы люди там не думали, что грузины - это враги. Потому что в Грузии считают, что Кремль - наш враг. Украинцы считают, что это враг", - заявил артист и добавил, шутя, что только "бразильцы пока не знают..."

Видео: Вахтанг Кикабидзе поддержал Украину и рассказал, почему не выступает в России 12 лет

Ранее мы писали о том, что Вахтанг Кикабидзе назвал цель Владимира Путина и обвинил РФ в войне против Грузии и Украины.

Напомним, что недавно Дмитрий Гордон анонсировал интервью с Виктором Януковичем и назвал экс-президента беглеца "жертвой". Такое заявление прозвучало вскоре после того, как журналисту пришлось оправдываться за свои скандальные интервью с террористом Гиркиным и экс-"прокурором" Крыма Поклонской.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Владимир Костырин