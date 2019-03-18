Ким Кардашьян заявила о страшной болезни (фото)

Ким Кардашьян болеет псориазом уже несколько лет

Ким Кардашьян рассказала, что после вечеринки в честь рождения подруги Пэрис Хилтон у нее обострился псориаз. На фотографиях, которые знаменитость опубликовала в Instagram, видно несколько красных пятен от болезни.

Стоит отметить, что псориаз Кардашьян диагностировали еще в 2011 году. Она не раз рассказывала своим поклонникам о том, как борется с недугом. В декабре Ким спросила у своих подписчиков, как они справляются с псориазом, поскольку ее состояние ухудшилось.

Тогда Кардашьян заявила, что никогда не видела такого раньше. Она рассказала, что болезнь захватила ее тело, поэтому нужен совет.

"Конечно, я надеюсь на эффективное лечение, но в то же время я учусь просто принимать болезнь, это часть меня", - отметила Кардашьян.

Ким Кардашьян болеет псориазом (фото: instagram.com/kimkardashia)

Красные пятна от болезни сначала появились у Ким на ногах, но позже они также начали проявляться и на лице.

По словам специалистов, псориаз – это аутоиммунное воспалительное заболевание с поражением кожи. Недуг заставляет клетки быстро накапливаться на поверхности кожи. При этом дополнительные клетки кожи образуют чешуйки и красные пятна, появляется зуд и болезненные ощущения.

По статистике, от псориаза страдают 2-4% от общего количества населения.

Напомним, что недавно Ким Кардашьян представила необычную рекламную кампанию со своими "клонами".

Ранее сообщалось о том, что Ким Кардашьян ответила на нападки в сети новым "хищным" луком.