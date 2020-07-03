ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Киву застукали в Раде за перепиской с "Яной Блядинской": отчитывался о расходах (фото)

STYLERПерсоны    03.07.2020 - 22:17
Киву застукали в Раде за перепиской с "Яной Блядинской": отчитывался о расходах (фото)
Илья Кива (фото: РБК-Украина)

Скандальный нардеп Кива вел странную переписку в парламенте

Илья Кива снова попал в скандал из-за своей переписки в зале Верховной Рады - одиозный нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" общался с абонентом по имени "Яна Блядинская" и рассказывал о расходах на нее.

Переписку политика 3 июля снял корреспондент "Цензор.НЕТ".

Как видно на фото, Кива в парламенте переписывался с этой "Яной", получив снимок ребенка, купающегося в воде - депутат в ответ написал, сколько денег ему приходится тратить.

"3000 тебе + 7500 лагерь + 5... Дима + 1000 твоя мама. 16 000 - потраченные деньги на этой неделе на тебя. Содержание и нахождение охранника 1500 - еженедельно + ежемесячная зарплата. + оплата аренды дома", - говорится в ответе Кивы.

Также на одном из кадров можно заметить, что нардеп получил во время переписки оповещение от Telegram-канала "Models market channel".

"Это российский телеграм-канал, позиционирующий себя как "агентство свиданий с моделями". Для того, чтобы присоединиться к каналу, нужно отправить его создателям $500, чтобы стать "ультра-топ клиентом" - $1500", - отмечается в материале.

Киву застукали в Раде за перепиской с &quot;Яной Блядинской&quot;: отчитывался о расходах (фото)Киву застукали в Раде за перепиской с &quot;Яной Блядинской&quot;: отчитывался о расходах (фото)Киву застукали в Раде за перепиской с &quot;Яной Блядинской&quot;: отчитывался о расходах (фото)

Киву застукали в Раде за перепиской с "Яной Блядинской" (Фото: censor.net.ua)

Ранее мы писали о том, что Кива обматерил украинца и начал угрожать из-за вопроса о войне.

Напомним также, что весной счета Кивы арестовали после суда о клевете в отношении Гандзюк.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Владимир Костырин

Теги Новости Украины скандалИлья Кива
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь