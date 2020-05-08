Бумага для принтера или деньги? Водитель Комарницкого передал в ОП через Тищенко белые коробки

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко вновь оказался под вниманием пранкеров. На этот раз в сети появились фотографии того, как водитель экс-главы фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете Дениса Комарницкого передал Тищенко возле здания Офиса президента несколько белых коробок и пакет сомнительного содержания.

Соответствующие фотографии опубликованы в Telegram-канале "Джокер".

"В свободное время я люблю прогуливаться по улицам Киева с видеокамерой. Не так давно заприметил на перекрестке Банковая/Лютеранская как водитель Комарницкого - Александр Григорчук - передает из багажника шефа две коробки и белый пакет в руки Тищенко. Тот самый Комарницкий - "смотрящий" за Киевом от Офиса президента", - отмечается на канале.

Пранкер также напомнил, что ранее опубликовал аудиозапись разговора Дениса Комарницкого с заместителем главы Киевской городской государственной администрации Вячеславом Непопом.

"Вчера я писал, что они друзья и связь у них конкретная, как эти коробки, которые Тищенко несет в Офис президента. Коробки предназначены для ближайшего окружения президента. Интересно, что внутри? Коньяк для велюровых вечеринок, или аккуратно сложенные банкноты? Город засыпает - мафия просыпается", - говорится в описании.

Напомним, на опубликованной ранее записи голосов, похожих на Комарницкого и Непопа, первый якобы требовал от замглавы КГГА лоббировать строительные проекты и угрожает уголовными делами. Разговор происходит в нецензурной форме и в его ходе человек с голосом Комарницкого явно дает понять, что контролирует и КГГА, и силовиков - в частности, Госбюро расследований.