Копия мамы: детские фото фаворитки Нацотбора умилили украинцев

Анна Корсун очень похожа на свою маму. Не верите? Сами посмотрите!

В сети показали детские фото фаворитки Нацотбора на Евровидение 2019 MARUV. На снимках Анна Корсун (настоящее имя певицы) изображена не сама, а со своими родными.

Эти фотографии были сделаны в начале 1990-х годов (будущая артистка родилась 15 февраля 1992 года) в родном для звезды Павлограде.

На одной фотографии маленькая Аня в компании своих мамы и папы.

"Мама, папа и я! Обожаю эту фотку!" - комментирует Корсун.

Анна Корсун с папой и мамой (фото: соцсети)

На другом снимке к MARUV и ее маме присоединился братик певицы. Здесь, кстати, видно потрясающее сходство артистки с мамой.

Анна Корсун с братиком и мамой (фото: соцсети)

Ну, а на третьем MARUV личной персоной.

Анна Корсун (фото: соцсети)

"Хорошенькая какая!" - говорят о снимке пользователи сети и шутя предполагают, что на этом фото Аня задумалась над тем, на какую песню снимать следующий клип.

Ранее в сети появился снимок, на котором Анна позирует на камеру с полностью обнаженной спиной. Фото было сделано летом 2011 года - тогда девушке было 19 лет и она еще не начала свою музыкальную карьеру.

Напомним, что во время прямого эфира первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2019 Анна Корсун ошарашила зрителей пророссийским заявлением.

Также мы писали о том, что MARUV рассказала, как поддерживает себя в идеальной форме. В частности, певица призналась, что иногда может съесть сладкое на ночь.