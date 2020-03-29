ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коронавирус 2020 коснулся семьи Меган Маркл: что известно

STYLERПерсоны    29.03.2020 - 08:00
Коронавирус 2020 коснулся семьи Меган Маркл: что известно
Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Коронавирус 2020 потревожил герцогов Сассекских

Коронавирус 2020 вызвал панику и стресс у Меган Маркл. Принц Гарри пытается поддержать супругу и уберечь сына Арчи от неприятностей, находя утешение лишь в уединении со своей семьей.

Инсайдер рассказал, что Гарри и Маркл планируют максимизировать свое время в одиночестве и как можно реже выходить на улицу, а общаться с друзьями они будут исключительно по телефону.

Не так давно стало известно, что Маркл беседует со своими близкими друзьями по видео и обменивается различными рецептами, ведь социальное общение и поддержка очень важна.

Коронавирус 2020 коснулся семьи Меган Маркл: что известноМеган Маркл (instagram.com/theroyalfamily)

Маркл считает, что наше эмоциональное благополучие каждый день ставится под сомнение и осознаем мы или нет, но наша жизнь обычно полна отвлекающих факторов, о чем важно помнить.

"Это неопределенные времена. И теперь, как никогда, мы нуждаемся друг в друге. Мы нуждаемся друг в друге, в истине, в поддержке и в том, чтобы чувствовать себя менее одинокими в течение времени, которое, честно говоря, может быть довольно страшным", - сообщили супруги в соцсети.

Напомним, что Меган Маркл поставила принцу Гарри ультиматум. Маркл слишком взволнована ситуацией касательно вируса и даже слышать не хочет о том, что Гарри может вернуться в Британию.

Мы писали, что Кейт Миддлтон унизила Меган Маркл и отняла пальму первенства.

Не оправдала надежд: Меган Маркл разочаровала своих близких Утаила важный момент? Известный актер шокировал признанием о Меган Маркл
Новости Украины Меган Маркл
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь