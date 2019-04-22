Кошевой удивил патриотическим жестом (фото)

Евгений Кошевой пришел на выборы в вышиванке
На выборы президента Украины 21 апреля Евгений Кошевой пришел в вышиванке, сменив провокационную толстовку со шнурками с надписью POHUY, в которой он "блистал" на сцене во время дебатов в пятницу, 19 апреля.
Юморист опубликовал на своей Facebook-странице несколько фото, на которых он позирует вместе с супругой Ксенией и тещей Маргаритой Стрельцовой.
Кошевой сменил матерную толстовку на вышиванку (фото: facebook.com/Евгений Кошевой)
При этом все семейство на избирательный участок пришло в традиционных украинских нарядах.
Кошевой сменил матерную толстовку на вышиванку (та самая толстовка, скрин видео)
"Мы - как все", - подписал Евгений Кошевой публикацию.
Кошевой сменил матерную толстовку на вышиванку (фото: facebook.com/Евгений Кошевой)
Фолловеры Евгения в комментариях под постом поддержали новый образ юмориста.
К слову, Елена Зеленская, супруга Владимира Зеленского, рассказала о трагической потере в семье.
Напомним, украинцы в соцсетях благодарят Петра Порошенко за пять лет управления страной, называя его лучшим президентом за всю историю Украины.
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